«Гук»: Рецензия Киноафиши

Чужой среди чужих

В далеком 2013-ом американский актер Джастин Чон бегал в женском белье, прикрывая свое достоинство плюшевым медведем, − это была алкогольная комедия про запоздалый пубертат «21 и больше». Но сегодня он снимает серьезный артхаус, где отыгрывает крайне драматичную роль. Чон − довольно успешен, он сумел засветиться в «Сумерках» (и последующих новолуниях, затмениях и рассветах), нескольких бодрых сериалах и даже в собственной комедии. Но действительно стоящей на данный момент кажется его последняя работа «Гук» − напряженная черно-белая картина о братьях-корейцах, пытающихся не утонуть в безумии расистской и озлобленной Америки начала 90-х.

Кадр из фильма «Гук»

Под рэп и сводки криминальных новостей перед нами медленно всплывает Лос-Анджелес апреля 1992-го. Стены сплошь исписаны хулиганскими граффити, а в воздухе висит обжигающее кожу напряжение. Настоящая агрессивная среда, культивирующая негатив и насилие, как единственный способ выжить и защитить свою семью. Братья Илай и Дэниэл держат скромный магазинчик женской обуви, стойко (почти всегда) снося трудности увядающего бизнеса и постоянные нападки местных афроамериканцев. Эту атмосферу вечного и неравного со всех сторон противостояния разряжает чернокожая девочка Камилла, которая прибилась к азиатским отшельникам в поисках понимания и простой человеческой заботы. Однако магазин оказывается слишком хрупким убежищем для тройки аутсайдеров, и вскоре им приходится лицом к лицу столкнуться с настоящей социальной катастрофой − Лос-Анджелесским бунтом. После того, как суд оправдал полицейских, избивших афроамериканца Родни Кинга, тысячи разъяренных чернокожих вышли на улицы города…

Кадр из фильма «Гук»

«Гук» это такое полудокументальное исследование общества, загнанного в рамки перманентных лишений и бытовой войны. В такое время люди держатся небольшими стайками, скалясь на чужаков и цепляясь за единственную доступную стабильность − корни и традиции. Здесь это выливается в семейное обособление, слепое недоверие ко всему вокруг и ярость. Итогом становится цепочка угнетателей, где белые полицейские − лишь одно из звеньев. Национальный вопрос оказывается ключевым и стоит ребром, отсвечивая всей своей противоречивостью − гражданства, языков, традиций и новой ментальности. А братья становятся отражением этого шаткого положения − они имеют недвижимость, платят налоги, говорят с чистым американским акцентом и «факают» от души, но все равно оказываются непринятыми чужаками без родины. И как странно звучит слово «gook», которым обзывают героев. По-английски это оскорбление «азиат», а по-корейски − всего лишь «страна»...

Кадр из фильма «Гук»

Режиссер Джастин Чон, также исполнивший главную роль, достойно несет свое послание, разделив ношу с юной Симон Бэйкер и Кёртисом Куком мл. Простые и понятные образы, без лишней экспрессии, передают некую внутреннюю силу персонажей, существующую вопреки шаткой почве собственных возможностей. Их душевные метания гармонично ложатся на медитативный нарратив фильма, который, кстати, своими черно-белыми цветами явно намекает на дуалистичность господствующих мировоззрений.

«Гук» показывают в рамках AMERICAN ARTHOUSE FILM FESTIVAL, но интересен он будет не только любителям авторского кино США, но и ценителям азиатского, в частности, корейского искусства. Фильм может похвастаться Призом зрительских симпатий «Сандэнса» и Спецпризом жюри Лос-Анджелесского фестиваля азиатского кино. Кстати, в программе американского смотра можно еще глянуть «Колумбуса» Когонады − тоже рефлексия по поводу корней, но совсем иным способом…

Инна Син