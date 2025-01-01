Сулейман все-таки пощадил близкого друга? Судьба реального Ибрагима из «Великолепного века» до сих пор вызывает вопросы

О них мало кто слышал, и очень зря: 3 новейших детективных сериала 2025 года, которые смотрятся на одном дыхании

Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Превзойти Миядзаки смог только он: создал аниме, которое побило рекорд «Унесенных призраками» — прибыль устали считать

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Скрытых смыслов в «Унесенных призраками» хватит на диссертацию: разобрали шедевр Миядзаки по полочкам (и доказали его уникальность)