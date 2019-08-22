Ангел-хранитель, 2019

Антониу Variações был уникальным человеком. Он родился в маленькой деревушке в Амареш, на севере Португалии. В раннем возрасте, недовольный своей жизнью и работой на фабрике, он приехал в Лиссабон погостить у родственников. Но он был другим, он хотел большего. Он хотел путешествовать и увидеть мир. И он эмигрировал, начав работать парикмахером. Но его любовь к музыке и сцене была такой сильной, что он вернулся, чтобы петь на родном языке, несмотря на то, что в своем обличии он был жертвой предрассудков. И даже ничего не зная о музыке, он боролся за право делать то, что считает нужным. «Variações – Ангел-хранитель» – это история о музыке и борьбе за нашу веру.