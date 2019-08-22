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Ангел-хранитель Ангел-хранитель
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Variações

Ангел-хранитель, 2019

2019 / Португалия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Антониу Variações был уникальным человеком. Он родился в маленькой деревушке в Амареш, на севере Португалии. В раннем возрасте, недовольный своей жизнью и работой на фабрике, он приехал в Лиссабон погостить у родственников. Но он был другим, он хотел большего. Он хотел путешествовать и увидеть мир. И он эмигрировал, начав работать парикмахером. Но его любовь к музыке и сцене была такой сильной, что он вернулся, чтобы петь на родном языке, несмотря на то, что в своем обличии он был жертвой предрассудков. И даже ничего не зная о музыке, он боролся за право делать то, что считает нужным. «Variações – Ангел-хранитель» – это история о музыке и борьбе за нашу веру.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 29 апреля 2021
Премьера в мире 22 августа 2019
Возраст 16+
Режиссер
Жоау Мая
В ролях
Сержиу Прая
Филипе Дуарте
Виктория Герра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел-хранитель 2 постера
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