Военные письма, 2016

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о выходе в прокат О фильме 1971 год, Португалия ведет колониальную войну в Анголе, среди ее вынужденных участников — молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе. За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки потрясающих писем. Они, прочитанные за кадром голосом Марии-Жозе, и стали драматургической основой печального и красивого фильма, снятого в завораживающей черно-белой гамме. Образец изысканной кинопоэзии от мастера режиссерской каллиграфии Иво Феррейры. Развернуть 6.7 Оцените 11 голосов Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 1 сентября 2016 Возраст 18+ Режиссер Иво Феррейра В ролях Мигель Нуньес Рикардо Перейра Джоао Педро Ваз Симао Кайет Все актеры и съемочная группа 2 постера

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