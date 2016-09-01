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Cartas da Guerra

Военные письма, 2016

2016 / Португалия
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11 голосов
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О фильме

1971 год, Португалия ведет колониальную войну в Анголе, среди ее вынужденных участников — молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе. За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки потрясающих писем. Они, прочитанные за кадром голосом Марии-Жозе, и стали драматургической основой печального и красивого фильма, снятого в завораживающей черно-белой гамме. Образец изысканной кинопоэзии от мастера режиссерской каллиграфии Иво Феррейры.

6.7 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Иво Феррейра
В ролях
Мигель Нуньес
Рикардо Перейра
Джоао Педро Ваз
Симао Кайет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Военные письма 2 постера
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