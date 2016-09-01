Военные письма, 2016

1971 год, Португалия ведет колониальную войну в Анголе, среди ее вынужденных участников — молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе. За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки потрясающих писем. Они, прочитанные за кадром голосом Марии-Жозе, и стали драматургической основой печального и красивого фильма, снятого в завораживающей черно-белой гамме. Образец изысканной кинопоэзии от мастера режиссерской каллиграфии Иво Феррейры.