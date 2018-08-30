Наша рецензия

Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые…