Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые…
.Глаз дёргается.Жуть.Не ожидала,что классный Киану Ривз станет сниматься в такой хрени.
В общем, идите и смотрите. Будьте готовы к хорошему настроению и к тому, что потом вам не захочется заканчивать этот прекрасный день, а захочется гулять по полям и пить красное вино. Готовьтесь и будьте готовы ко всему!
Попытаюсь реабилитировать фильм, котором так не повезло с названием в российском прокате. «Как женить холостяка» с Виктора Левина - это действительно остроумный и во многом неординарный фильм. В итоге он обречен: те, кто исходя из названия будет ожидать сопливую мелодраму, глубоко разочаруются. А те, кто ценит кино подобного формата, вряд ли пойдут на фильм с таким названием. Зря, фильм-то хороший.
Прокатчикам в России пришлось потрудиться над тем, чтобы перевести с английского «Destination Wedding», что значит организацию выездной свадьбы. Но в нашем понятии «выездная свадьба» будет пониматься как проведение церемонии где-нибудь в Летнем саду или за городом, а для американцев - организация свадьбы в другом городе или стране. То есть все гости должны выделить целые выходные, прилететь в выбранный женихом и невестой город, поселиться в отеле и поучаствовать в куче обязательных мероприятий: репетиционном ужине, торжественном втором завтраке, самой свадьбе и обеде на следующий день. В общем именно этим и занимались главные герои Фрэнк и Линдси. Они познакомились еще в очереди и на посадку в маленький самолет. Как оказалось, они летят на одну и ту же свадьбу в городок Сан-Лиус-Обиспо в Калифорнии, чем-то отдаленно напоминающий провинцию где-нибудь на юге Франции. Герои вынуждены продолжить путешествие вместе, несмотря на то, что с первой минуты абсолютно не понравились друг другу.
Весь фильм построен на игре двух актеров и хлестких диалогах. Киану Ривз и Вайнона Райдер держат все внимание исключительно на себе. Все остальные персонажи не то что второстепенные, а вовсе эпизодические. То есть фильм про свадьбу, невесте даже не досталось слов. Непривычно. Кроме того, сложно сказать, что в этом фильме есть какое-либо действие. Если не считать сцены встречи с пумой (при создании которой, очевидно, вдохновлялись французским «Замуж на 2 дня»), то герои только лишь и делают, что спорят. В этих бесконечных спорах обо всем и спрятан посыл фильма. Второе его название «Нарцисс не может умереть - тогда всему миру придет конец». Волей судьбы сталкиваются два очень тяжелых человека, с большим багажом прошлого. Им невыносимо сложно дается общество друг друга, но еще более невыносимо - общество других гостей на этой свадьбе.. да и всех людей в общем-то. В итоге получился необычный фильм, немного утрированный и в чем-то театральный. Но это сделано именно для того, чтобы отбросить все лишнее и сконцентрировать внимание зрителей на психологии персонажей, их развитии и том, о чем они спорят. У фильма есть свой стиль, немного черный юмор и, конечно, непревзойденная харизма Киану Ривза.
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