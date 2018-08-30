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Как женить холостяка Как женить холостяка
Киноафиша Фильмы Как женить холостяка Отзывы о фильме «Как женить холостяка»
Destination Wedding Как женить холостяка 2018 / США
5.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Как женить холостяка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые…

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Александр Шибанов 30 августа 2018, 16:54
Оценка
Этот фильм войдет в ТОР "говнофильмов", которые я посмотрел за свою жизнь. Диалог сменяет диалог ... Движухи - ноль, за исключением - "типа секса" на 40-й минуте ... Уныние и мрак. На 60-й минуте покинул кинозал. К просмотру категорически не рекомендуется. Не верите? Проверяйте ... :)
30 августа 2018, 16:54 Ответить
Данил Чернов 31 августа 2018, 14:43
Оценка
Отвратительный фильм...
31 августа 2018, 14:43 Ответить
nastjulik2312 2 сентября 2018, 17:53
Мерзкий фильм... постоянный диалог двух преклимактериков, от которго взрывается мозг.. Такой ерунды я давно не смотрела..
2 сентября 2018, 17:53 Ответить
Михаил Державин 3 сентября 2018, 21:35
Оценка
Самый скучный фильм, зря время потратили
3 сентября 2018, 21:35 Ответить
Alisa1215888 4 сентября 2018, 01:53
Во имя всех Святых и братьев Гримм!Отватительный фильм.Для 80летних пенсионеров.Да и те уйдут,не досмотрев.Сюжета никакого,одна болтовня о всякой хрени.Главная героиня корчит гримассы весь фильм,от чего становится похожа на сморщенную жопу.
.Глаз дёргается.Жуть.Не ожидала,что классный Киану Ривз станет сниматься в такой хрени.
4 сентября 2018, 01:53 Ответить
roma-gala 4 сентября 2018, 23:46
Оценка
мне понравился фильм. замечательная игра актеров. ну конечно, предпочла бы смотреть такой фильм дома.
4 сентября 2018, 23:46 Ответить
Татьяна Боряк 7 сентября 2018, 14:33
Оценка
Самый ужасный фильм из тех, которые я видела. Хотелось уйти уже на первых 5 минутах начала фильма. Сожалею, что потратила своё время. Не рекомендую!
7 сентября 2018, 14:33 Ответить
Виктория Браун 12 сентября 2018, 00:16
Оценка
На мой взгляд прелесть этого фильма как раз и есть в постоянном и единственном диалоге двух главных героев, множество интересных мыслей было сказано в процессе диалогов. В целом же фильм, конечно, на любителя, никаких удивительных поворотов сюжетов, динамики, действия, скорее философский , если капнуть глубже в диалоги. Но многим наверняка будет скучно, хотя лично я с удовольствием посмотрела. И еще неплохая музыка периодически играет, атмосферно)
12 сентября 2018, 00:16 Ответить
Eleonora Balandina 15 сентября 2018, 10:13
стоило бы поставить рейтинг35+, потому что юным с распахнутыми наивными глазами там делать нечего - не въедут. Начнем с того, что сюжета в том понимании, что будет какой-то экшн, нет - ну то есть все соответствует синопсису: два случайных гостя на свадьбе - взрослые состоявшиеся профессионально востребованные люди (набравшие к своему зрелому возрасту кучу неприятных черт характера и славные компании тараканов в голове) - где им никто не рад и они тоже никому не рады. С ними никто не общается, никто не обращает на них внимание, просто фигурки для декорации. И они начинают разговаривать. И все время они так и разговаривают. Мы услышим как их приглашают на посадку, услышим голоса из телика - и все. Полтора часа прекрасных диалогов.То есть полтора часа Вайноны и Киану, отрада глаз, ей богу! куча бонусов - внезапные моменты самопожертвования, вспыхнувшего плотского желания, откровений (о ля ля, это стоит услышать, надеюсь они привнесли это из реальности, следуя заветам дядюшки Станиславского).
В общем, идите и смотрите. Будьте готовы к хорошему настроению и к тому, что потом вам не захочется заканчивать этот прекрасный день, а захочется гулять по полям и пить красное вино. Готовьтесь и будьте готовы ко всему!
15 сентября 2018, 10:13 Ответить
zueva_sonya 16 сентября 2018, 00:29
Оценка
Худший фильм, из всех, что смотрела в этому году. Многие уходили, даже не досмотрев.
16 сентября 2018, 00:29 Ответить
Anastasia Ganina 20 сентября 2018, 22:01
I believe that there is nobody for anyone
Попытаюсь реабилитировать фильм, котором так не повезло с названием в российском прокате. «Как женить холостяка» с Виктора Левина - это действительно остроумный и во многом неординарный фильм. В итоге он обречен: те, кто исходя из названия будет ожидать сопливую мелодраму, глубоко разочаруются. А те, кто ценит кино подобного формата, вряд ли пойдут на фильм с таким названием. Зря, фильм-то хороший.
Прокатчикам в России пришлось потрудиться над тем, чтобы перевести с английского «Destination Wedding», что значит организацию выездной свадьбы. Но в нашем понятии «выездная свадьба» будет пониматься как проведение церемонии где-нибудь в Летнем саду или за городом, а для американцев - организация свадьбы в другом городе или стране. То есть все гости должны выделить целые выходные, прилететь в выбранный женихом и невестой город, поселиться в отеле и поучаствовать в куче обязательных мероприятий: репетиционном ужине, торжественном втором завтраке, самой свадьбе и обеде на следующий день. В общем именно этим и занимались главные герои Фрэнк и Линдси. Они познакомились еще в очереди и на посадку в маленький самолет. Как оказалось, они летят на одну и ту же свадьбу в городок Сан-Лиус-Обиспо в Калифорнии, чем-то отдаленно напоминающий провинцию где-нибудь на юге Франции. Герои вынуждены продолжить путешествие вместе, несмотря на то, что с первой минуты абсолютно не понравились друг другу.
​​​​​​​ Весь фильм построен на игре двух актеров и хлестких диалогах. Киану Ривз и Вайнона Райдер держат все внимание исключительно на себе. Все остальные персонажи не то что второстепенные, а вовсе эпизодические. То есть фильм про свадьбу, невесте даже не досталось слов. Непривычно. Кроме того, сложно сказать, что в этом фильме есть какое-либо действие. Если не считать сцены встречи с пумой (при создании которой, очевидно, вдохновлялись французским «Замуж на 2 дня»), то герои только лишь и делают, что спорят. В этих бесконечных спорах обо всем и спрятан посыл фильма. Второе его название «Нарцисс не может умереть - тогда всему миру придет конец». Волей судьбы сталкиваются два очень тяжелых человека, с большим багажом прошлого. Им невыносимо сложно дается общество друг друга, но еще более невыносимо - общество других гостей на этой свадьбе.. да и всех людей в общем-то. В итоге получился необычный фильм, немного утрированный и в чем-то театральный. Но это сделано именно для того, чтобы отбросить все лишнее и сконцентрировать внимание зрителей на психологии персонажей, их развитии и том, о чем они спорят. У фильма есть свой стиль, немного черный юмор и, конечно, непревзойденная харизма Киану Ривза.
20 сентября 2018, 22:01 Ответить
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