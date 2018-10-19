Наша рецензия

Есть такие города, по которым можно бесконечно гулять, открывать все новые места и постоянно сталкиваться с необычными людьми. Кинематографисты научились про них рассказывать. Например, это хорошо получается у тех, кто соглашается снимать коротенькие истории для антологий «…, я люблю тебя». Но есть и такие отчаянные, как создатели «Прогулки по Риму», где город заслоняет все. И игру актеров, и сюжет, и даже сам себя, позволяя местным жителям расцвести и знакомить…