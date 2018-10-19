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Прогулка по Риму Прогулка по Риму
Киноафиша Фильмы Прогулка по Риму Отзывы о фильме «Прогулка по Риму»
Una gita a Roma Прогулка по Риму 2017 / Италия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Прогулка по Риму»

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Наша рецензия

Есть такие города, по которым можно бесконечно гулять, открывать все новые места и постоянно сталкиваться с необычными людьми. Кинематографисты научились про них рассказывать. Например, это хорошо получается у тех, кто соглашается снимать коротенькие истории для антологий «…, я люблю тебя». Но есть и такие отчаянные, как создатели «Прогулки по Риму», где город заслоняет все. И игру актеров, и сюжет, и даже сам себя, позволяя местным жителям расцвести и знакомить…

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Александра Долганова 19 октября 2018, 10:27
Оценка
Режиссерский дебют актрисы Карин Пройа. Она же является сценаристом, продюсером и играет маму.

Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и наивным детским актерством.

Прекрасный Рим поражает своими масштабами и является красивыми декорациями происходящего.
Мы видим этот город и его жителей глазами детей. Этот эффект усилен точкой съёмки, расположенной на уровне глаз ребёнка.
Город полон добрых, отзывчивых людей, готовых прийти на выручку двум детям и потерявшей их маме.
Даже злодеи здесь не страшные и медленно бегающие.

Очень трогательно показаны отношения брата и младшей сестренки. Они маленькие, но очень самостоятельные и сообразительные, за них совсем не страшно.

Сама Пройа отлично сыграла мать, попавшую в такую непростую ситуацию, ей хочется сопереживать, ее слезы печали и радости откликаются и способствуют отзеркаливанию эмоций зрителем.

Фильм оставляет приятное послевкусие и уют семейного тепла.
19 октября 2018, 10:27 Ответить
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