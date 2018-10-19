«Прогулка по Риму»: Рецензия Киноафиши

Когда мечте не дают сбыться

Есть такие города, по которым можно бесконечно гулять, открывать все новые места и постоянно сталкиваться с необычными людьми. Кинематографисты научились про них рассказывать. Например, это хорошо получается у тех, кто соглашается снимать коротенькие истории для антологий «…, я люблю тебя». Но есть и такие отчаянные, как создатели «Прогулки по Риму», где город заслоняет все. И игру актеров, и сюжет, и даже сам себя, позволяя местным жителям расцвести и знакомить маленьких героев и кинозрителей с Римом и его окрестностями, создавая у них непреодолимое желание возвращаться туда снова и снова.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

На день рождения Франческо получает в подарок поездку мечты – Рим и все его музеи со скульптурами и картинами, которые пока мальчик видел только на картинках. К всеобщему сожалению, отец семейства не может поехать с ними, он получил на работе срочное задание и, если не справится с ним вовремя, налетит от начальства на серьезные штрафы. Поэтому в Рим отправляются Франчество с сестрой Марией, их мама Леа и ее подруга Симона. Поначалу все идет хорошо, но потом к ним в дом, где трудится папа, наведываются родственники, чтобы поздравить Франческо с девятилетием и не только не дают ему работать, но и крушат все вокруг. Поэтому Леа решает вернуться, чтобы помочь супругу. Но дети сбегают из поезда и отправляются в самостоятельное путешествие по Риму, чтобы наконец-таки увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу и другие чудеса вечного города.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Говорят, что если в фильме есть животные или дети, то они переиграют всех на свете, вот в «Прогулке по Риму» они тоже есть, но все-таки самыми интересными персонажами в этой картине смело можно называть второстепенных-третьестепенных персонажей. Это местные жители, которые, как и обитатели больших, столичных городов никогда не были в самых их интересных местах и очень сожалеют по этому поводу, по крайней мере, делают вид. Зато у них всегда есть время поболтать, угостить или направить заблудившихся, потерявшихся или просто нуждающихся в добром слове случайных встречных. А когда уже становится совсем невмоготу и хочется напомнить создателям, что мир не бывает белым и пушистым, тут же появляются не очень положительные герои, оттеняющие слишком уж добрых и отзывчивых.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Сколько же талантов обитает в Риме, чего они только ни делают: и кукол, и часы ремонтируют, фокусы показывают и много чего еще успевают. Наблюдая за всем этим, тоже хочется схватиться за камеру и показать, какие и у нас есть замечательные, талантливые и неординарные личности, готовые из ничего состряпать нечто невообразимое. Хотя сделать это все-таки хочется только уже по возвращению из Рима, в который тянет на протяжении всего просмотра. Всем в «Прогулке по Риму» руководит Карин Пройа («Девушка под прицелом»), для которой фильм стал режиссерским дебютом, эти заботы она совмещает с ролью Леи, мамы сбежавших малышей. Кроме нее просто невозможно не упомянуть двух главных малышей, которые вытягивают картину на протяжении всей истории. А еще здесь в совсем крошечном, но важном эпизоде появляются живые классики – Клаудия Кардинале («8 с половиной») и Филипп Леруа («Ночной портье»).

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Картина «Прогулка по Риму» - это ожившая открытка из лета с яркими сценами, от которых в кинозале попросту бросает в пот, забавным саундтреком и актерами, которые натурально переживают за Марию и Франческо. Кино получилось в меру поучительным, хотя и с оговорками, что если к чему-то стремиться и идти не покладая рук, то все рано или поздно исполнится, просто надо верить и никогда не останавливаться. При этом не забывая любить семью, страну и лучше учиться, чтобы не пришлось потом краснеть перед туристами, которые могут не знать, где расположен тот или иной объект…

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Прогулка по Риму»