Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Прогулка по Риму»: Рецензия Киноафиши

«Прогулка по Риму»: Рецензия Киноафиши

19 октября 2018 00:00
«Прогулка по Риму»: Рецензия Киноафиши
Когда мечте не дают сбыться

Есть такие города, по которым можно бесконечно гулять, открывать все новые места и постоянно сталкиваться с необычными людьми. Кинематографисты научились про них рассказывать. Например, это хорошо получается у тех, кто соглашается снимать коротенькие истории для антологий «…, я люблю тебя». Но есть и такие отчаянные, как создатели «Прогулки по Риму», где город заслоняет все. И игру актеров, и сюжет, и даже сам себя, позволяя местным жителям расцвести и знакомить маленьких героев и кинозрителей с Римом и его окрестностями, создавая у них непреодолимое желание возвращаться туда снова и снова.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»
Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

На день рождения Франческо получает в подарок поездку мечты – Рим и все его музеи со скульптурами и картинами, которые пока мальчик видел только на картинках. К всеобщему сожалению, отец семейства не может поехать с ними, он получил на работе срочное задание и, если не справится с ним вовремя, налетит от начальства на серьезные штрафы. Поэтому в Рим отправляются Франчество с сестрой Марией, их мама Леа и ее подруга Симона. Поначалу все идет хорошо, но потом к ним в дом, где трудится папа, наведываются родственники, чтобы поздравить Франческо с девятилетием и не только не дают ему работать, но и крушат все вокруг. Поэтому Леа решает вернуться, чтобы помочь супругу. Но дети сбегают из поезда и отправляются в самостоятельное путешествие по Риму, чтобы наконец-таки увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу и другие чудеса вечного города.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»
Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Говорят, что если в фильме есть животные или дети, то они переиграют всех на свете, вот в «Прогулке по Риму» они тоже есть, но все-таки самыми интересными персонажами в этой картине смело можно называть второстепенных-третьестепенных персонажей. Это местные жители, которые, как и обитатели больших, столичных городов никогда не были в самых их интересных местах и очень сожалеют по этому поводу, по крайней мере, делают вид. Зато у них всегда есть время поболтать, угостить или направить заблудившихся, потерявшихся или просто нуждающихся в добром слове случайных встречных. А когда уже становится совсем невмоготу и хочется напомнить создателям, что мир не бывает белым и пушистым, тут же появляются не очень положительные герои, оттеняющие слишком уж добрых и отзывчивых.

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»
Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Сколько же талантов обитает в Риме, чего они только ни делают: и кукол, и часы ремонтируют, фокусы показывают и много чего еще успевают. Наблюдая за всем этим, тоже хочется схватиться за камеру и показать, какие и у нас есть замечательные, талантливые и неординарные личности, готовые из ничего состряпать нечто невообразимое. Хотя сделать это все-таки хочется только уже по возвращению из Рима, в который тянет на протяжении всего просмотра. Всем в «Прогулке по Риму» руководит Карин Пройа («Девушка под прицелом»), для которой фильм стал режиссерским дебютом, эти заботы она совмещает с ролью Леи, мамы сбежавших малышей. Кроме нее просто невозможно не упомянуть двух главных малышей, которые вытягивают картину на протяжении всей истории. А еще здесь в совсем крошечном, но важном эпизоде появляются живые классики – Клаудия Кардинале («8 с половиной») и Филипп Леруа («Ночной портье»).

Кадр из фильма «Прогулка по Риму»
Кадр из фильма «Прогулка по Риму»

Картина «Прогулка по Риму» - это ожившая открытка из лета с яркими сценами, от которых в кинозале попросту бросает в пот, забавным саундтреком и актерами, которые натурально переживают за Марию и Франческо. Кино получилось в меру поучительным, хотя и с оговорками, что если к чему-то стремиться и идти не покладая рук, то все рано или поздно исполнится, просто надо верить и никогда не останавливаться. При этом не забывая любить семью, страну и лучше учиться, чтобы не пришлось потом краснеть перед туристами, которые могут не знать, где расположен тот или иной объект…

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Прогулка по Риму»

Дмитрий Бортников
Дмитрий Бортников
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение