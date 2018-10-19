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Прогулка по Риму. Русский трейлер
Прогулка по Риму. Русский трейлер
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Дата публикации: 5 сентября 2018
Прогулка по Риму
– Итальянская легкость
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Александра Долганова
19 октября 2018, 10:27
Оценка
Режиссерский дебют актрисы Карин Пройа. Она же является сценаристом, продюсером и играет маму.
⠀
Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и наивным детским актерством.
⠀
Прекрасный Рим поражает своими масштабами и является красивыми декорациями происходящего.
Мы видим этот город и его жителей глазами детей. Этот эффект усилен точкой съёмки, расположенной на уровне глаз ребёнка.
Город полон добрых, отзывчивых людей, готовых прийти на выручку двум детям и потерявшей их маме.
Даже злодеи здесь не страшные и медленно бегающие.
⠀
Очень трогательно показаны отношения брата и младшей сестренки. Они маленькие, но очень самостоятельные и сообразительные, за них совсем не страшно.
⠀
Сама Пройа отлично сыграла мать, попавшую в такую непростую ситуацию, ей хочется сопереживать, ее слезы печали и радости откликаются и способствуют отзеркаливанию эмоций зрителем.
⠀
Фильм оставляет приятное послевкусие и уют семейного тепла.
19 октября 2018, 10:27
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⠀
Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и наивным детским актерством.
⠀
Прекрасный Рим поражает своими масштабами и является красивыми декорациями происходящего.
Мы видим этот город и его жителей глазами детей. Этот эффект усилен точкой съёмки, расположенной на уровне глаз ребёнка.
Город полон добрых, отзывчивых людей, готовых прийти на выручку двум детям и потерявшей их маме.
Даже злодеи здесь не страшные и медленно бегающие.
⠀
Очень трогательно показаны отношения брата и младшей сестренки. Они маленькие, но очень самостоятельные и сообразительные, за них совсем не страшно.
⠀
Сама Пройа отлично сыграла мать, попавшую в такую непростую ситуацию, ей хочется сопереживать, ее слезы печали и радости откликаются и способствуют отзеркаливанию эмоций зрителем.
⠀
Фильм оставляет приятное послевкусие и уют семейного тепла.
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