Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Прогулка по Риму - Русский трейлер
Киноафиша Трейлеры Прогулка по Риму. Русский трейлер

Прогулка по Риму. Русский трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 сентября 2018
Прогулка по Риму – Итальянская легкость
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александра Долганова 19 октября 2018, 10:27
Оценка
Режиссерский дебют актрисы Карин Пройа. Она же является сценаристом, продюсером и играет маму.

Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и наивным детским актерством.

Прекрасный Рим поражает своими масштабами и является красивыми декорациями происходящего.
Мы видим этот город и его жителей глазами детей. Этот эффект усилен точкой съёмки, расположенной на уровне глаз ребёнка.
Город полон добрых, отзывчивых людей, готовых прийти на выручку двум детям и потерявшей их маме.
Даже злодеи здесь не страшные и медленно бегающие.

Очень трогательно показаны отношения брата и младшей сестренки. Они маленькие, но очень самостоятельные и сообразительные, за них совсем не страшно.

Сама Пройа отлично сыграла мать, попавшую в такую непростую ситуацию, ей хочется сопереживать, ее слезы печали и радости откликаются и способствуют отзеркаливанию эмоций зрителем.

Фильм оставляет приятное послевкусие и уют семейного тепла.
19 октября 2018, 10:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

5.9 Прогулка по Риму
Прогулка по Риму приключения, 2017, Италия
Сумерки. Сага. Затмение - Дублированный трейлер 2 01:32
Сумерки. Сага. Затмение  Дублированный трейлер 2
Грозовой перевал - Дублированный перевыпуск трейлер 01:00
Грозовой перевал  Дублированный перевыпуск трейлер
Царевна Несмеяна - Тизер 01:11
Царевна Несмеяна  Тизер
Любопытная Варвара. Тайны Востока - анонс 01:17
Любопытная Варвара. Тайны Востока  анонс
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - Тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  Тизер-трейлер
Старый орел - Трейлер 01:56
Старый орел  Трейлер
Мой дикий друг. Возвращение домой - Трейлер 02:12
Мой дикий друг. Возвращение домой  Трейлер
Лунтик. Обратная сторона луны - Трейлер 01:38
Лунтик. Обратная сторона луны  Трейлер
Человек-паук: Новый день - Дублированный трейлер 02:32
Человек-паук: Новый день   Дублированный трейлер
Одиссея - Финальный трейлер 02:31
Одиссея  Финальный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше