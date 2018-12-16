Последние годы японское кино принято хоронить. Ушли в вечность великие классики. Молодые бунтари, совсем недавно будоражившие воображение, завяли, успокоились или просто потерялись.Тем не менее, в «оскаровском пуле» 2019 года две японские картины - «Магазинные воришки» и «Мирай из будущего». Что примечательно, обе волшебным образом попали в российский прокат, а это по нашим временам почти чудо. Есть в этом маленьком чуде, разумеется, и определенная дань…
Естественно, хотелось бы, чтобы и другие премьеры анимационных фильмов почаще появлялись в наших кинотеатрах.
Главное чего хотелось бы мне, как одному из зрителей, чтобы премьера была именно в нашем городе. Ведь упустить премьеру, просто потому что её не показали в вашем городе, это очень досадно.
Надеюсь мой отзыв хоть немного охватил ваше внимание :)
＼（^ ^）／ , а тема связанная с перемещениями во времени очень интересная)
Ещё очень классно то, что можно встретить таких же людей, как и вы ☆～（ゝ。∂）
молодой архитектор, его семья, история семьи от второй мировой. что было до...нет развития. но интересно переплетены истории детей и ведь даже собачка Юка была щеночком.
ещё понравилось, как домик спланирован на небольшом участке.
и да,
в кинозале детей не было.
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