Наша рецензия

Последние годы японское кино принято хоронить. Ушли в вечность великие классики. Молодые бунтари, совсем недавно будоражившие воображение, завяли, успокоились или просто потерялись.Тем не менее, в «оскаровском пуле» 2019 года две японские картины - «Магазинные воришки» и «Мирай из будущего». Что примечательно, обе волшебным образом попали в российский прокат, а это по нашим временам почти чудо. Есть в этом маленьком чуде, разумеется, и определенная дань…