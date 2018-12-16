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Мирай из будущего Мирай из будущего
Киноафиша Фильмы Мирай из будущего Отзывы о мультфильме «Мирай из будущего»
Mirai Мирай из будущего 2018 / Япония
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о мультфильме «Мирай из будущего»

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Наша рецензия

Последние годы японское кино принято хоронить. Ушли в вечность великие классики. Молодые бунтари, совсем недавно будоражившие воображение, завяли, успокоились или просто потерялись.Тем не менее, в «оскаровском пуле» 2019 года две японские картины - «Магазинные воришки» и «Мирай из будущего». Что примечательно, обе волшебным образом попали в российский прокат, а это по нашим временам почти чудо. Есть в этом маленьком чуде, разумеется, и определенная дань…

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Вадим Каребин 16 декабря 2018, 13:31
Очень жду выхода на большой экран у нас в России, нахожусь в предвкушении, и возлагаю большие надежны, на данную премьеру.
Естественно, хотелось бы, чтобы и другие премьеры анимационных фильмов почаще появлялись в наших кинотеатрах.
Главное чего хотелось бы мне, как одному из зрителей, чтобы премьера была именно в нашем городе. Ведь упустить премьеру, просто потому что её не показали в вашем городе, это очень досадно.
Надеюсь мой отзыв хоть немного охватил ваше внимание :)
16 декабря 2018, 13:31 Ответить
toshi.tsukiko 4 января 2019, 14:22
Очень жду выхода (*^▽^*). При просмотре на большом экране совсем другие ощущения
＼（^ ^）／ , а тема связанная с перемещениями во времени очень интересная)
Ещё очень классно то, что можно встретить таких же людей, как и вы ☆～（ゝ。∂）
4 января 2019, 14:22 Ответить
vanya.loskutov.03 22 января 2019, 18:08
Оценка
Очень - очень жду премьеры! Братья - анимешники,встретимся в кинотеатрах😊!!))
22 января 2019, 18:08 Ответить
Mark Skill 26 января 2019, 11:40
Здравствуйте, хотелось бы узнать, этот фильм будут показывать в Буйнакске?
26 января 2019, 11:40 Ответить
AoiHana 28 января 2019, 18:58
Оценка
Была на предпоказе этого шедевра. Очень много эмоций осталось после этого фильма. Думаю данная картина понравится людям, у которых есть дети, сестра или брат (явно узнаете себя). Фильм семейный как никак)
28 января 2019, 18:58 Ответить
alex 3 февраля 2019, 22:32
Оценка
понравилась история.
молодой архитектор, его семья, история семьи от второй мировой. что было до...нет развития. но интересно переплетены истории детей и ведь даже собачка Юка была щеночком.
ещё понравилось, как домик спланирован на небольшом участке.
и да,
в кинозале детей не было.
3 февраля 2019, 22:32 Ответить
Олег Кравченко 13 февраля 2019, 16:46
Оценка
Аниме оказалась очень скучным, ни на середине, ни в конце - интересного ничего происходит
13 февраля 2019, 16:46 Ответить
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