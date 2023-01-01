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Мирай из будущего Мирай из будущего
Киноафиша Фильмы Мирай из будущего Награды и номинации мультфильма Мирай из будущего
Mirai Мирай из будущего 2018 / Япония
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации мультфильма Мирай из будущего

Вся информация о мультфильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
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2023, Россия, анимация
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