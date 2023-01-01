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Зеленый сойлент
Киноафиша Фильмы Зеленый сойлент Зеленый сойлент, 1973: актеры и роли
Soylent Green Зеленый сойлент 1973 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Зеленый сойлент, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Флайшер Ричард Флайшер Richard Fleischer
В ролях
Чарлтон Хестон Charlton Heston Ли Тейлор-Янг Leigh Taylor-Young Чак Коннорс Chuck Connors Джозеф Коттен Joseph Cotten Брок Питерс
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