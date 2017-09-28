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Припутни
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Припутни, 2017

2017 / Украина
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Главному герою — провинциальному таксисту Юрию — отказывает девушка, за которой он ухаживал несколько месяцев. Разочарование подталкивает его на поиски легкого удовольствия. На остановке маленького городка Юра случайно сталкивается с молодой девушкой Светой и ее мамой Людкой. Парень соглашается отвезти их в Припутни — забытое Богом и людьми село. 

Параллельно действие происходит в салоне самолета бизнес-класса. В каждой истории отдельная пара — представители «сливок украинского общества», которые движутся не к Припутням, а, например, в Токио. Но их, как и «земных» персонажей, беспокоят те же проблемы поиска счастья.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Аркадий Непиталюк
В ролях
Дмитрий Хомяк
Нина Набока
Нина Набока
Алена Узлюк
Алена Узлюк
Юлия Врублевская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Припутни 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Andrey Prikazchik 10 апреля 2019, 01:42
Данный фильм можно оценивать по разному. Как авторское кино, или социальная чернуха. Сюжет из жизни, или жизнь наших предков и то наследие которое мы… Читать дальше…
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12 голосов
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