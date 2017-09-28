Припутни, 2017

Главному герою — провинциальному таксисту Юрию — отказывает девушка, за которой он ухаживал несколько месяцев. Разочарование подталкивает его на поиски легкого удовольствия. На остановке маленького городка Юра случайно сталкивается с молодой девушкой Светой и ее мамой Людкой. Парень соглашается отвезти их в Припутни — забытое Богом и людьми село.



Параллельно действие происходит в салоне самолета бизнес-класса. В каждой истории отдельная пара — представители «сливок украинского общества», которые движутся не к Припутням, а, например, в Токио. Но их, как и «земных» персонажей, беспокоят те же проблемы поиска счастья.