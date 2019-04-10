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Припутни
Отзывы о фильме «Припутни»
Припутни
2017 / Украина
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Andrey Prikazchik
10 апреля 2019, 01:42
Оценка
Данный фильм можно оценивать по разному. Как авторское кино, или социальная чернуха. Сюжет из жизни, или жизнь наших предков и то наследие которое мы получили. Маты и выражения, и весь фильм словно антивестерн, в котором музыка играет главную скрипку. Кстати, о скрипке, где основные все песни вошли в саунд с Олегом Скрипкой и "гуртом "ВВ".
Ирония "Припутни", это ирония "Село и люди" в том и состоит, чтобы показать наше с вами кривое зеркало, о всеми вытекающими. В этом и идёт основа сюжетной линии.
Где каждый как в грзь окунётся, увидит себя или своих предков, дальних родственников и может быть задумается о целесообразности существования в Украине, России, Белоруссии, Молдовы, и многих ещё государств, которые живут на рубеже и стыке, стыке времен, бытового ужаса, безнравственности, и прожигания своей собственной жизни.
Где деградация становится лицом поколений, прикрывая нижним подолом менталитет, продолжающий и дальше рожать рабов и нищету,безграмотность и слабоумие. Лишь природа и музыка напоминает нам о происходящем, вечном и настоящем, делая акцент в надежду и созидание.
Фильм "Припутни" - вчерашний апокалипсис наших дней, который как колокол звенит ударами судьбы наших с вами соседей, знакомых, сослуживцев, простых людей, окружающих всё пространство, заполняющих "звенящую пустоту". Так жить нельзя, но полмира до сих пор так живёт.
5 из 10.
10 апреля 2019, 01:42
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Ирония "Припутни", это ирония "Село и люди" в том и состоит, чтобы показать наше с вами кривое зеркало, о всеми вытекающими. В этом и идёт основа сюжетной линии.
Где каждый как в грзь окунётся, увидит себя или своих предков, дальних родственников и может быть задумается о целесообразности существования в Украине, России, Белоруссии, Молдовы, и многих ещё государств, которые живут на рубеже и стыке, стыке времен, бытового ужаса, безнравственности, и прожигания своей собственной жизни.
Где деградация становится лицом поколений, прикрывая нижним подолом менталитет, продолжающий и дальше рожать рабов и нищету,безграмотность и слабоумие. Лишь природа и музыка напоминает нам о происходящем, вечном и настоящем, делая акцент в надежду и созидание.
Фильм "Припутни" - вчерашний апокалипсис наших дней, который как колокол звенит ударами судьбы наших с вами соседей, знакомых, сослуживцев, простых людей, окружающих всё пространство, заполняющих "звенящую пустоту". Так жить нельзя, но полмира до сих пор так живёт.
5 из 10.
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