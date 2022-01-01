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TheatreHD: Комеди Франсез: Сирано де Бержерак
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Комеди Франсез: Сирано де Бержерак
Cyrano De Bergerac

TheatreHD: Комеди Франсез: Сирано де Бержерак, 2017

2017 / Франция
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О фильме

«Рыцарский султан» из перьев на шляпе, стихи, всегда готовые сорваться с языка, — Сирано сражается один против всех и вызывает восхищение, в том числе, у своей кузины Роксаны, в которую он влюблен. Влюблен в нее и Кристиан, прекрасный и юный в отличие от Сирано. Двое мужчин волею судеб становятся друзьями и пускаются на уловку: один произносит слова, сочиненные другим. Обман удается, и Роксана влюбляется в Кристиана. Однако последний быстро понимает, что быть любимым незаслуженно невыносимо. Кристиан просит Сирано раскрыть Роксане правду прежде, чем они погибнут на войне. Но Сирано молчит. Любовь не приносит счастья никому из героев любовного треугольника. «Сирано де Бержерак» — одна из самых красивых пьес о любви. О любви, которая способна на великие жертвы и невероятную слепоту. Проклятье страстного и красноречивого Сирано — его огромный нос, делающий его обладателем уродливой внешности. Однако несимпатичный внешне типаж никогда не отталкивал актеров от этой роли: Сирано — одна из самых желанных драматических партий, и это неудивительно. Эдмон Ростан, автор пьесы, подарил Сирано одни из самых красивых «программных» монологов французского театра. А Дени Подалидес, великолепный французский режиссер, поставил спектакль, верный памяти автора и первого исполнителя роли Сирано, Коклена, и этот спектакль сыгран на сцене «Комеди Франсез» уже более 1000 раз — небывалая цифра для постановки, которой всего 10 лет от роду. Французский язык часто называют языком любви за его выразительность и мелодичность. Сирано де Бержерак доказывает — это действительно так.

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1 голос
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Сирано де Бержерак 1 постер
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