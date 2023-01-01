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Война окончена
Киноафиша Фильмы Война окончена Война окончена, 1966: актеры и роли
La guerre est finie Война окончена 1966 / Франция / Швеция
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Война окончена, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Рене Ален Рене Alain Resnais
В ролях
Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin Женевьев Бюжо Geneviève Bujold Жан Дасте Jean Dasté Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli
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