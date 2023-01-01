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Роман Израэл, Esq Роман Израэл, Esq
Киноафиша Фильмы Роман Израэл, Esq Роман Израэл, Esq, 2017: актеры и роли
Roman J Israel, Esq Роман Израэл, Esq 2017 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Роман Израэл, Esq, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэн Гилрой Дэн Гилрой Dan Gilroy
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Тони Плана Тони Плана Tony Plana Кармен Эджого Кармен Эджого Carmen Ejogo Шелли Хенниг Шелли Хенниг Shelley Hennig Педж Вахдат Джеймс Пэкстон James Paxton Аманда Уоррен Аманда Уоррен Amanda Warren
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