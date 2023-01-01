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Роман Израэл, Esq Роман Израэл, Esq
Киноафиша Фильмы Роман Израэл, Esq Награды и номинации фильма Роман Израэл, Esq
Roman J Israel, Esq Роман Израэл, Esq 2017 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Роман Израэл, Esq

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
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