Жители Сент-Мари-Ла-Модерн, небольшой портовой деревни, в прошлом были рыбаками, а теперь вынуждены жить на пособие, выделяемое правительством. В очереди за социальным чеком их былая гордость сменяется депрессией, растерянностью и отчаянием. В город уезжает мэр, и тогда Жермен, простой местный житель, решает взять инициативу в свои руки. В надежде удовлетворить требования фирмы, которая ищет место для строительства небольшого завода, Жермен должен привлечь в эту крошечную деревушку врача. Его соседям, которых уже столько раз дурачило правительство, эта затея кажется неосуществимой. Надежда появится, когда один молодой врач будет вынужден приехать в Сент-Мари-Ла-Модерн на месяц. Понимая, что это последний шанс, Жермен пытается превратить деревню в то место, о котором доктор мог только мечтать.

Так начинается обольщение.

Втайне от доктора, Жермен собирает личную информацию о нем, чтобы учесть малейшие желания гостя. В этом участвует вся деревня. Манера женщин одеваться, местная кухня, а также пациенты - все должно нравиться новому врачу. Зачастую грубоватые и неотесанные, даже самые большие скептики участвуют в общем деле. Некогда дружно рыбачившая деревня теперь с таким же дружным упорством пытается очаровать молодого врача и убедить его, что на свете нет места лучше, чем Сент-Мари-Ла-Модерн. Старательно выполняя указания Жермена, жители пытаются не переступить тонкую грань между обольщением и ложью.

Но когда до цели остается всего шаг, Жермену и его соседям, долго притворявшимся и сочинявшим небылицы, приходится сделать выбор между возможностью заполучить завод и честностью по отношению к доктору.