Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Моя прекрасная глушь

Моя прекрасная глушь

La grande séduction 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жители Сент-Мари-Ла-Модерн, небольшой портовой деревни, в прошлом были рыбаками, а теперь вынуждены жить на пособие, выделяемое правительством. В очереди за социальным чеком их былая гордость сменяется депрессией, растерянностью и отчаянием. В город уезжает мэр, и тогда Жермен, простой местный житель, решает взять инициативу в свои руки. В надежде удовлетворить требования фирмы, которая ищет место для строительства небольшого завода, Жермен должен привлечь в эту крошечную деревушку врача. Его соседям, которых уже столько раз дурачило правительство, эта затея кажется неосуществимой. Надежда появится, когда один молодой врач будет вынужден приехать в Сент-Мари-Ла-Модерн на месяц. Понимая, что это последний шанс, Жермен пытается превратить деревню в то место, о котором доктор мог только мечтать.

Так начинается обольщение.

Втайне от доктора, Жермен собирает личную информацию о нем, чтобы учесть малейшие желания гостя. В этом участвует вся деревня. Манера женщин одеваться, местная кухня, а также пациенты - все должно нравиться новому врачу. Зачастую грубоватые и неотесанные, даже самые большие скептики участвуют в общем деле. Некогда дружно рыбачившая деревня теперь с таким же дружным упорством пытается очаровать молодого врача и убедить его, что на свете нет места лучше, чем Сент-Мари-Ла-Модерн. Старательно выполняя указания Жермена, жители пытаются не переступить тонкую грань между обольщением и ложью.

Но когда до цели остается всего шаг, Жермену и его соседям, долго притворявшимся и сочинявшим небылицы, приходится сделать выбор между возможностью заполучить завод и честностью по отношению к доктору.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 26 марта 2004
Премьера в мире 20 мая 2003
Дата выхода
2 декабря 2004 Германия
26 марта 2004 Италия
20 мая 2003 Канада
20 мая 2003 США
28 апреля 2004 Франция
Сборы в мире $13 743 316
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Crédit d'Impôt Cinéma et Télévision, Fonds de télévision et de câblodistribution pour la porduction d'émissions canadiennes
Другие названия
La grande séduction, Seducing Doctor Lewis, La gran seducción, A Grande Sedução, Die große Verführung, La grande seduzione, Seducing Dr. Lewis, Viettelyksen voima, Моя прекрасная глушь, 大いなる休暇, 诱惑医生一百天
Режиссер
Жан-Франсуа Пуле
Жан-Франсуа Пуле
В ролях
Реймон Бушар
Давид Бутен
Бенуа Бриер
Пьер Коллен
Рита Лафонтен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Моя прекрасная глушь
Большая афера в маленьком городе 6.2
Большая афера в маленьком городе (2016)
Большая афера 7.2
Большая афера (2013)
Господин Лазар 7.5
Господин Лазар (2011)
Папаша 6.7
Папаша (2011)
Три похотливых поросенка 5.7
Три похотливых поросенка (2007)
Плохой хороший полицейский 6.3
Плохой хороший полицейский (2006)
C.R.A.Z.Y. 7.7
C.R.A.Z.Y. (2005)
Морис Ришар 7.7
Морис Ришар (2005)
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров (2003)
Левая половина холодильника 7.1
Левая половина холодильника (2000)
Les boys 6.7
Les boys (1997)
Леоло 7.4
Леоло (1992)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше