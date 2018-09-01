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6.8
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Твоя птица может петь
6.8
Твоя птица может петь
, 2018
Kimi no tori wa utaeru / And Your Bird Can Sing
Япония / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
6.8
В ролях
Тасуку Эмото
Me
Сидзука Исибаси
Sachiko
Сёта Сомэтани
Shizuo
Томомицу Адати
Moriguchi
Ai Yamamoto
Mizuki
Takaya Shibata
Hasegawa
Макико Ватанабэ
Naoko
Масато Хагивара
Shimada
Режиссер
Сё Миякэ
Сценарист
Yasushi Satô
,
Сё Миякэ
Композитор
Hi'Spec
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
1 сентября 2018
Дата выхода
16 апреля 2020
Южная Корея
1 сентября 2018
Япония
Сборы в мире
$24 646
Производство
Cinema Iris, Pigdom
Другие названия
Kimi no tori wa utaeru, And Your Bird Can Sing, Твоя птица может петь, きみの鳥はうたえる, 你的鳥兒會唱歌, 你的鸟儿会唱歌, 函館夜空更深藍, 너의 새는 노래할 수 있어
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
6.7
IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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