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Постер фильма Твоя птица может петь
6.8
Киноафиша Фильмы Твоя птица может петь
6.8

Твоя птица может петь

, 2018
Kimi no tori wa utaeru / And Your Bird Can Sing
Япония / драма / 18+
Постер фильма Твоя птица может петь
6.8

В ролях

Тасуку Эмото
Тасуку Эмото
Me
Сидзука Исибаси
Sachiko
Сёта Сомэтани
Сёта Сомэтани
Shizuo
Томомицу Адати
Moriguchi
Ai Yamamoto
Mizuki
Takaya Shibata
Hasegawa
Макико Ватанабэ
Naoko
Масато Хагивара
Shimada
Режиссер Сё Миякэ
Сценарист Yasushi Satô, Сё Миякэ
Композитор Hi'Spec
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Дата выхода
16 апреля 2020 Южная Корея
1 сентября 2018 Япония
Сборы в мире $24 646
Производство Cinema Iris, Pigdom
Другие названия
Kimi no tori wa utaeru, And Your Bird Can Sing, Твоя птица может петь, きみの鳥はうたえる, 你的鳥兒會唱歌, 你的鸟儿会唱歌, 函館夜空更深藍, 너의 새는 노래할 수 있어

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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