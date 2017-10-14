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Дрожи сколько хочешь
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Katte ni furuetero

Дрожи сколько хочешь, 2017

2017 / Япония
6.9 Оцените
12 голосов
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О фильме

Ёсике — двадцать с небольшим, она изумительно легко обращается с цифрами, что делает её незаменимой на бухгалтерском посту в большой компании. Но вот в чувствах девушка пока не разобралась. И в существовании прекрасных принцев не разуверилась — настолько, что ищет волшебные черты сразу в нескольких симпатичных молодых людях: в её мечтах номер один — томный одноклассник, совсем рядом ходит и номер два — чуть неуклюжий, зато всегда готовый рассмеяться коллега. И не говорите, что это выбор между хорошим и лучшим: метаниям Ёсики можно от души посочувствовать... Сумасбродное и элегантное девичье кино про любовь под стать своей героине: то заплачет, то захохочет, а то и запоёт. И в этой эмоциональной лабильности — главная внесюжетная интрига очаровательной лирической комедии.

6.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 декабря 2017
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 14 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Акико Оку
В ролях
Анна Исибаси
Даити Ватанабэ
Маю Мацуока
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дрожи сколько хочешь 1 постер
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