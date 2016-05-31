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Сломленные дети Сломленные дети
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Disutorakushon beibîzu

Сломленные дети, 2016

2016 / Япония
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Действие картины происходит в небольшом портовом городке Мицухама в Японии. Жизнь там скучна и однообразна, особенно, для молодежи. Ашихара Тайра и его младший брат Шота – сироты, живущие на морском побережье. Тайра всегда ввязывается в драки и в один прекрасный день решает покинуть родной город и отправиться на поиски лучшей жизни. Шота отправляется на его поиски. На новом месте Тайра продолжает драться на улицах. Но многое меняется, когда однажды он знакомится с Юя, юным студентом, увлекающимся видео играми, но абсолютно бесполезным в уличных потасовках.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 31 мая 2016
Режиссер
Тецуя Марико
В ролях
Юя Ягира
Масаки Суда
Нана Комацу
Нана Комацу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сломленные дети 1 постер
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