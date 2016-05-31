Сломленные дети, 2016

Действие картины происходит в небольшом портовом городке Мицухама в Японии. Жизнь там скучна и однообразна, особенно, для молодежи. Ашихара Тайра и его младший брат Шота – сироты, живущие на морском побережье. Тайра всегда ввязывается в драки и в один прекрасный день решает покинуть родной город и отправиться на поиски лучшей жизни. Шота отправляется на его поиски. На новом месте Тайра продолжает драться на улицах. Но многое меняется, когда однажды он знакомится с Юя, юным студентом, увлекающимся видео играми, но абсолютно бесполезным в уличных потасовках.