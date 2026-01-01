Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Марк Чао
Mark Chao
Марк Чао
Mark Chao
Дата рождения
25 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
(2017)
7.3
Воскрешение
(2025)
Билеты
6.4
Пойманные в сеть
(2012)
Фильмография Марк Чао
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2020
2019
2018
2017
2015
2013
2012
Все
9
Фильмы
8
Сериалы
1
Актер
9
7.3
Воскрешение
Kuangye shidai
драма, фантастика
2025, Китай / Франция / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Колдун: Мечта о вечности
Yin-Yang Master I
боевик, драма, фэнтези
2020, Китай
6.3
Субботний роман
Lan xin da ju yuan / Saturday Fiction
драма, исторический, военный
2019, Китай
6.3
Детектив Ди: Четыре Небесных царя
Di Renjie zhi Sidatianwang
боевик, приключения, драма
2018, Китай / Гонконг
8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
фэнтези, мелодрама, исторический
2017, Китай
5.1
Хроники призрачного племени
Jiu ceng yao ta
боевик, приключения, драма
2015, Китай
6.4
Молодые
Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun
драма, комедия
2013, Китай
6.4
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Di Renjie: Shen du long wang
боевик, приключения
2013, Китай
6.4
Пойманные в сеть
Caught in the Web
триллер, драма
2012, Китай
Новости о Марк Чао
Netflix купил права на китайский фэнтезийный фильм «Мастер инь и ян: Мечта о вечности»
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
