Марк Чао Mark Chao
Киноафиша Персоны Марк Чао

Марк Чао

Mark Chao

Дата рождения
25 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков 8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков (2017)
Воскрешение 7.3
Воскрешение (2025)
Пойманные в сеть 6.4
Пойманные в сеть (2012)

Фильмография Марк Чао

Жанр
Год
Воскрешение 7.3
Воскрешение Kuangye shidai
драма, фантастика 2025, Китай / Франция / США
Смотреть трейлер
Билеты
Колдун: Мечта о вечности 6.3
Колдун: Мечта о вечности Yin-Yang Master I
боевик, драма, фэнтези 2020, Китай
Субботний роман 6.3
Субботний роман Lan xin da ju yuan / Saturday Fiction
драма, исторический, военный 2019, Китай
Детектив Ди: Четыре Небесных царя 6.3
Детектив Ди: Четыре Небесных царя Di Renjie zhi Sidatianwang
боевик, приключения, драма 2018, Китай / Гонконг
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков 8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
фэнтези, мелодрама, исторический 2017, Китай
Хроники призрачного племени 5.1
Хроники призрачного племени Jiu ceng yao ta
боевик, приключения, драма 2015, Китай
Молодые 6.4
Молодые Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun
драма, комедия 2013, Китай
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона 6.4
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона Di Renjie: Shen du long wang
боевик, приключения 2013, Китай
Пойманные в сеть 6.4
Пойманные в сеть Caught in the Web
триллер, драма 2012, Китай
