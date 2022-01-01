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Фильмография
Ким Бом
Kim Beom
Киноафиша
Персоны
Ким Бом
Ким Бом
Kim Beom
Дата рождения
7 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
История девятихвостого лиса
(2020)
0
Мальчики краше цветов
(2009)
0
Под прикрытием
(2015)
0
Фильмография Ким Бом
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2020
2015
2009
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
История девятихвостого лиса
мелодрама, фэнтези
2020, Корея
Под прикрытием
боевик, криминал, триллер
2015, Корея
Мальчики краше цветов
мелодрама, комедия, семейный, драма
2009, Корея
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