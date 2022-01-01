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Жанр разговорной драмы - не самое очевидное решение для демонстрации всегда актуальных и извечно противоречивых обстоятельств, в которых принимались военные решения. В самые отчаянные времена, когда казалось, что ответ очевиден, появлялся кто-то, способный взять на себя всё бремя ответственности, предложив самый непопулярный ход и тем самым подарив шанс на спасение всем, кого отправили на верную смерть. Одной из таких важнейших фигур в мировой истории был Уинстон Черчилль, чья судьба, мотивы и…