«Черчилль»: Рецензия Киноафиши
Жанр разговорной драмы - не самое очевидное решение для демонстрации всегда актуальных и извечно противоречивых обстоятельств, в которых принимались военные решения. В самые отчаянные времена, когда казалось, что ответ очевиден, появлялся кто-то, способный взять на себя всё бремя ответственности, предложив самый непопулярный ход и тем самым подарив шанс на спасение всем, кого отправили на верную смерть. Одной из таких важнейших фигур в мировой истории был Уинстон Черчилль, чья судьба, мотивы и решения до сих пор волнуют как кинематографистов, так и зрителей. Фильм «Черчилль» повествует о нескольких днях лета 1944 года, предшествующих открытию второго фронта, и показывает не самые известные исторические эпизоды, благодаря которым премьер-министру Великобритании удалось уговорить военных не сдаваться, а продолжить активное наступление. Ведь если бы он не настоял, и предположить страшно, чем это все могло бы закончиться.
Черно-белые эпизоды в историческом кино никогда не бывают лишними. «Черчилль» очень красиво начинается сценой на пляже и заканчивается тем, как главный герой уходит вдаль. Зрителям же это все представляется, как его проход по трупам, многие из которых были на совести премьера из-за принятых им решений. Фильм снят в лучших традициях разговорного кино, особенно «Черчилль» напоминает проекты Аарона Соркина: здесь много действительно интересных диалогов, которые раскрывают образы и поясняют ситуации. Больше же всего картина похожа на недавнего лауреата премии Оскар, фильм «Король говорит!», где перед публикой раскрываются семейные отношения королевской британской семьи.
Кто только не играл английского премьер-министра за долгие годы его киножизни: Альберт Финни из «Крупной рыбы» Тима Бертона, Майкл Гэмбон, больше всего известный как Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», и даже Кристиан Слейтер. В этом году Гари Олдман готовится к получению как минимум номинации на главные кинонаграды за участие в уже высоко отмеченной критиками картине Джо Райта «Темные времена»: это взгляд на тот же Дюнкерк, о котором в июле рассказал Кристофер Нолан, но с другого, английского берега.
В «Черчилле» образ лидера достался Брайану Коксу, которому редко в последние десятилетия доставались столь необычные образы с вызовом. Он как раз достиг того солидного возраста, чтобы изображать человека с узнаваемым «бульдожьим» лицом, сложным характером и готовым на все ради английского народа. Компанию ему составила Миранда Ричардсон, удачно вышедшая из образа вечной злодейки. Она сыграла понимающую супругу Черчилля. В совсем крохотной роли монарха появился на экране и Джеймс Пьюфрой, а молодая версия Анджелины Джоли из «Малефисенты» Элла Пернелл запоминается, благодаря сцене, где действие доходит и до простых людей, у которых война забрала самое главное – их любовь.
«Черчилль» - это такой своеобразный моноспекталь, когда говорящие люди способны показать больше, чем страшные сцены боев, дополненные натуралистичными спецэффектами, чтобы перенести современную публику в нужное время и место. Здесь зритель окунается в прошлое благодаря удачно написанным диалогам и ярким характерам, а сами авторы даже не пытаются оправдывать своих героев, сколько можно-то? Лишь еще раз подтверждают слова одного из историков, что Уинстон Черчилль был и остается величайшим британцем в истории. Человеком, который объединил англичан, дал им надежду и, поставив все, что имел, на свои решения, спас нацию от дестабилизации и возможного уничтожения.
Дмитрий Бортников