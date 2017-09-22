«Черчилль»: Рецензия Киноафиши

Величайший британец в истории

Жанр разговорной драмы - не самое очевидное решение для демонстрации всегда актуальных и извечно противоречивых обстоятельств, в которых принимались военные решения. В самые отчаянные времена, когда казалось, что ответ очевиден, появлялся кто-то, способный взять на себя всё бремя ответственности, предложив самый непопулярный ход и тем самым подарив шанс на спасение всем, кого отправили на верную смерть. Одной из таких важнейших фигур в мировой истории был Уинстон Черчилль, чья судьба, мотивы и решения до сих пор волнуют как кинематографистов, так и зрителей. Фильм «Черчилль» повествует о нескольких днях лета 1944 года, предшествующих открытию второго фронта, и показывает не самые известные исторические эпизоды, благодаря которым премьер-министру Великобритании удалось уговорить военных не сдаваться, а продолжить активное наступление. Ведь если бы он не настоял, и предположить страшно, чем это все могло бы закончиться.

Кадр из фильма «Черчилль»

Черно-белые эпизоды в историческом кино никогда не бывают лишними. «Черчилль» очень красиво начинается сценой на пляже и заканчивается тем, как главный герой уходит вдаль. Зрителям же это все представляется, как его проход по трупам, многие из которых были на совести премьера из-за принятых им решений. Фильм снят в лучших традициях разговорного кино, особенно «Черчилль» напоминает проекты Аарона Соркина: здесь много действительно интересных диалогов, которые раскрывают образы и поясняют ситуации. Больше же всего картина похожа на недавнего лауреата премии Оскар, фильм «Король говорит!», где перед публикой раскрываются семейные отношения королевской британской семьи.

Кадр из фильма «Черчилль»

Кто только не играл английского премьер-министра за долгие годы его киножизни: Альберт Финни из «Крупной рыбы» Тима Бертона, Майкл Гэмбон, больше всего известный как Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», и даже Кристиан Слейтер. В этом году Гари Олдман готовится к получению как минимум номинации на главные кинонаграды за участие в уже высоко отмеченной критиками картине Джо Райта «Темные времена»: это взгляд на тот же Дюнкерк, о котором в июле рассказал Кристофер Нолан, но с другого, английского берега.

Кадр из фильма «Черчилль»

В «Черчилле» образ лидера достался Брайану Коксу, которому редко в последние десятилетия доставались столь необычные образы с вызовом. Он как раз достиг того солидного возраста, чтобы изображать человека с узнаваемым «бульдожьим» лицом, сложным характером и готовым на все ради английского народа. Компанию ему составила Миранда Ричардсон, удачно вышедшая из образа вечной злодейки. Она сыграла понимающую супругу Черчилля. В совсем крохотной роли монарха появился на экране и Джеймс Пьюфрой, а молодая версия Анджелины Джоли из «Малефисенты» Элла Пернелл запоминается, благодаря сцене, где действие доходит и до простых людей, у которых война забрала самое главное – их любовь.

«Черчилль» - это такой своеобразный моноспекталь, когда говорящие люди способны показать больше, чем страшные сцены боев, дополненные натуралистичными спецэффектами, чтобы перенести современную публику в нужное время и место. Здесь зритель окунается в прошлое благодаря удачно написанным диалогам и ярким характерам, а сами авторы даже не пытаются оправдывать своих героев, сколько можно-то? Лишь еще раз подтверждают слова одного из историков, что Уинстон Черчилль был и остается величайшим британцем в истории. Человеком, который объединил англичан, дал им надежду и, поставив все, что имел, на свои решения, спас нацию от дестабилизации и возможного уничтожения.

Дмитрий Бортников