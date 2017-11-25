Про рок, 2017

- Режиссер Евгений Григорьев изначально хотел создать портрет поколения, увидеть как идут к своей цели люди, которые будут формировать наше “завтра” через 15-20 лет

- Кинопробы, на которые пришло более 300 музыкантов, начались еще в 2011 году

- Картину поддержало Минестерство Культуры и телеканал "Культура"

- Кастинг на участие в фильме проводили лидеры группы Чайф и Смысловые галлюцинации

- За 5 лет съемочной группой и героями фильма было отснято более 550 часов материала. В фильм вошли чуть менее двух часов