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Про рок Про рок
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Про рок, 2017

2017 / Россия
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Трагикомедия о поколении тридцатилетних
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Режиссером документального фильма «Про рок» стал член правления Союза Кинематографистов России Евгений Григорьев, снявший до этого фильм «Напротив левого берега» и короткометражку «В ожидании варваров». В ролях снялись как начинающие музыканты, так и знаменитости: Слава Солдатов, Илья Кузьминых, Никита Бобров, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и многие другие.

Режиссер, который мечтал стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять в течение года портрет нового поколения. Но все идет не по плану. Съемки затягиваются на пять лет, страна меняется до неузнаваемости, а мечты каждого из героев вступают в неравную схватку с жизнью и судьбой.

- Режиссер Евгений Григорьев изначально хотел создать портрет поколения, увидеть как идут к своей цели люди, которые будут формировать наше “завтра” через 15-20 лет

- Кинопробы, на которые пришло более 300 музыкантов, начались еще в 2011 году

- Картину поддержало Минестерство Культуры и телеканал "Культура"

- Кастинг на участие в фильме проводили лидеры группы Чайф и Смысловые галлюцинации

- За 5 лет съемочной группой и героями фильма было отснято более 550 часов материала. В фильм вошли чуть менее двух часов

Фильм-антидепрессант о выборе своего пути.
Трагикомедия о поколении тридцатилетних.
Ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных.
Трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами (Владимир Шахрин, Сергей Бобунец и другие), 5 лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия.  На пути к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.  
100% остроумной правды на киноэкране.

 

 

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 ноября 2017
Премьера в мире 25 ноября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Евгений Григорьев
Евгений Григорьев
В ролях
Никита Бобров
Никита Бобров
Владимир Шахрин
Владимир Шахрин
Сергей Бобунец
Сергей Бобунец
Александр Пантыкин
Александр Пантыкин
Олег Гененфельд
Олег Гененфельд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Про рок 1 постер
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Режиссер Евгений Григорьев запускает своеобразную «Фабрику звезд» для рок-музыкантов. Он едет на родину исконно русского рока - в Екатеринбург - и собирает там команду судей из тех, кто уже всем всё доказал и может помочь молодежи. Вместе они отсматривают видеоприветствия, а потом приглашают понравившихся кандидатов на «кинопробы». В итоге остаются три группы: «Cosmic Latte», «Городок чекистов» и «Сам себе Джо». Им дают возможность…
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