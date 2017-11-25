Про рок, 2017

Режиссером документального фильма «Про рок» стал член правления Союза Кинематографистов России Евгений Григорьев, снявший до этого фильм «Напротив левого берега» и короткометражку «В ожидании варваров». В ролях снялись как начинающие музыканты, так и знаменитости: Слава Солдатов, Илья Кузьминых, Никита Бобров, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и многие другие.
Режиссер, который мечтал стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять в течение года портрет нового поколения. Но все идет не по плану. Съемки затягиваются на пять лет, страна меняется до неузнаваемости, а мечты каждого из героев вступают в неравную схватку с жизнью и судьбой.
- Режиссер Евгений Григорьев изначально хотел создать портрет поколения, увидеть как идут к своей цели люди, которые будут формировать наше “завтра” через 15-20 лет
- Кинопробы, на которые пришло более 300 музыкантов, начались еще в 2011 году
- Картину поддержало Минестерство Культуры и телеканал "Культура"
- Кастинг на участие в фильме проводили лидеры группы Чайф и Смысловые галлюцинации
- За 5 лет съемочной группой и героями фильма было отснято более 550 часов материала. В фильм вошли чуть менее двух часов
Фильм-антидепрессант о выборе своего пути.
Трагикомедия о поколении тридцатилетних.
Ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных.
Трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами (Владимир Шахрин, Сергей Бобунец и другие), 5 лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия. На пути к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.
100% остроумной правды на киноэкране.