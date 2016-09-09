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Напротив левого берега Напротив левого берега
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Напротив левого берега, 2016

2016 / Россия
4.4 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм посвящен истории Ростова-на-Дону и состоит из восьми короткометражек. В каждой из частей киноленты рассказывается о неповторимых достопримечательностях и важных исторических персонажах. Повествование создают обычные жители, участники проекта «Код города», за которыми наблюдает съемочная группа.

  • Анна Селянина, продюсер фильма, говорит, что создатели на ставили задачу снять высокохудожественное произведение искусства. Цель проекта – сплотить людей и научить их ценить родной город, увидеть его по-новому, заметить в давно знакомых улицах красоту и величие.
  • Идея появилась, когда в 2011 году в городах с населением до полумиллиона была запланирована постройка «Домов новой культуры», то есть, ДНК. Отсюда возник «Код» в названии проекта.
  • Евгений Григорьев, режиссер киноленты, задался целью пробудить в каждом участнике живых съемок что-то личное. Это было условие участия в «Коде города» - кинолаборатория бесплатно обучает людей, а они предоставляют искренние, настоящие истории.
  • Григорьев – обладатель ряда национальных премий за свои короткометражки. До работы в кинематографе он вел передачу «Наблюдатель» и занимался созданием музыкальных клипов.

«Напротив Левого берега» – это искренний и ироничный кинопортрет современного Ростова, созданный молодыми жителями – участниками кинопроекта «Код Города» – в соавторстве с режиссёром Евгением Григорьевым и сценаристом Марией Зелинской.

Фильм объединил восемь реальных историй о мечте и вдохновении, надежде, героизме и поиске любви, которые происходят в нашем городе прямо сейчас. Невероятные превращения грузчика Славика и художника Толика на Нахичеванском рынке, история джазового трубача, будни молодого пожарного с ростовским характером, мифы и легенды дома-гиганта на Профсоюзной улице, повесть о жертвах молодой ростовчанки в поисках личного счастья и другие.

4.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Евгений Григорьев
Евгений Григорьев
В ролях
Дмитрий Цупко
Георгий Обухов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Напротив левого берега 1 постер
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