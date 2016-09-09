Напротив левого берега, 2016

«Напротив Левого берега» – это искренний и ироничный кинопортрет современного Ростова, созданный молодыми жителями – участниками кинопроекта «Код Города» – в соавторстве с режиссёром Евгением Григорьевым и сценаристом Марией Зелинской.

Фильм объединил восемь реальных историй о мечте и вдохновении, надежде, героизме и поиске любви, которые происходят в нашем городе прямо сейчас. Невероятные превращения грузчика Славика и художника Толика на Нахичеванском рынке, история джазового трубача, будни молодого пожарного с ростовским характером, мифы и легенды дома-гиганта на Профсоюзной улице, повесть о жертвах молодой ростовчанки в поисках личного счастья и другие.