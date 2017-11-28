«Про рок»: Рецензия Киноафиши

Время мертвых героев

Режиссер Евгений Григорьев запускает своеобразную «Фабрику звезд» для рок-музыкантов. Он едет на родину исконно русского рока - в Екатеринбург - и собирает там команду судей из тех, кто уже всем всё доказал и может помочь молодежи. Вместе они отсматривают видеоприветствия, а потом приглашают понравившихся кандидатов на «кинопробы». В итоге остаются три группы: «Cosmic Latte», «Городок чекистов» и «Сам себе Джо». Им дают возможность пообщаться с кумирами, заявить о себе, а дальше… Бюджет у фильма заканчивается, и музыканты, получив оборудование для съемок, оказываются режиссерами собственных фильмов. Они записывают все, что хотят, а потом Евгений Григорьев из материала в 550 часов собирает сначала 4,5-часовую версию картины, а потом уже и прокатную на 2 часа.

Кадр из фильма «Про рок»

И вот после того, как камеры передаются героям, у создателей начинаются настоящие проблемы. Фронтмен «Сам себе Джо» уходит в личную жизнь и рассказывает о свадьбе и жизненных перипетиях. «Городок чекистов», хоть и выпускает диски, записывает песни и ездит с концертами по стране, жутко много пьет. А участники группы «Cosmic Latte» много выступают, но постоянно находятся в депрессии от того, что все, что они делают, не оплачивается, и непонятно, будет ли это все приносить деньги в будущем… В результате фильм рассказывает не просто о состоянии современной рок-музыки - он о том, что люди меняются, а проблемы остаются. Когда музыкантам приходилось противостоять всем и системе в том числе, получалась музыка, которую до сих пор любят и играют. Сейчас это все лишь повторы, а «музыканты» - люди, которые совершенно не в ладах как с собой, так и с окружающими. Тридцатилетние герои легко теряют себя и быстро устают от того, что работать нужно постоянно и отдача требуется двадцать четыре часа в сутки, чтобы в дальнейшем получить отклик как от продюсеров, так и от слушателей.

Кадр из фильма «Про рок»

Наверное, создатели фильма «Про рок» первые, кто использует титры как часть сюжета, а еще благодарит государство за финансирование в «прямом» эфире. Еще у них классные перебивки между эпизодами - с новостными сводками и классическим уральским роком. Звезды рок-музыки рассказывают в интервью, как можно добиться успеха, и рассуждают о том, как было у них. Они справедливо удивляются, что молодежь не хочет брать на себя никакую ответственность. Хотя и верят в то, что в будущем нельзя отметать возможность появления группы, которая напомнит стране, что такое уральский рок и с чем его едят. В качестве бонуса создатели фильма предлагают трем группам снять клип, т.к. денег нет у всех, а есть оборудование и большое желание все-таки заявить о себе. Зрители наблюдают муки выбора и создания концепции, а потом видят нарезки того, как это все снималось. С полноценными музыкальными клипами можно ознакомиться на YouTube, куда их выложили создатели картины «Про рок». Обязательно нужно оставаться и на титры, хоть это и не фильм Marvel-вселенной, - создатели поставили на них видео групп, которые не прошли отбор, но сами по себе оказались забавными и самодостаточными.

Кадр из фильма «Про рок»

Документалка «Про рок» - это актуальный и веселый взгляд на современное поколение. Тех, кто уже вроде бы вырос и хочет заявить о себе и показать, на что способен в выбранной профессии. Причем авторы рассуждают не только о музыкантах, но и о себе, не боясь говорить как об успехах, так и о неудачах. А благодаря язвительным коротким титрам, музыке и настроению, которое рождается во время просмотра, «Про рок» можно с легкостью назвать главным российским документальным фильмом года, который в довольно-таки шутливой и смелой форме разговаривает со зрителем о современной действительности.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Про рок»