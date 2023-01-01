Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Робо Робо
Киноафиша Фильмы Робо Робо, 2019: актеры и роли
Робо 2019 / Россия
6.1 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Робо, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сарик Андреасян Сарик Андреасян Sarik Andreasyan
В ролях
Даниил Муравьев-Изотов Даниил Муравьев-Изотов Владимир Вдовиченков Владимир Вдовиченков Мария Миронова Мария Миронова Константин Лавроненко Константин Лавроненко Грант Тохатян Грант Тохатян Hrant Tokhatyan
Роли озвучивали
Сергей Безруков Сергей Безруков
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши