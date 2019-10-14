Наша рецензия

Митя Привалов (Даниил Муравьёв-Изотов) учится в школе с физико-математическим уклоном. Родителям-технарям, занимающимся уникальным многофункциональным роботом А-112 и мало уделяющим внимание ребёнку, невдомёк, что сын не хочет идти по их стопам и обладает тонкой душой и увлекается рисованием. Навести мосты семье поможет сам А-112, благополучно проваливший все испытания и сбежавший с полигона. Теперь он получил новое имя и нового друга — Митю. Но создатели робота ищут его, и…