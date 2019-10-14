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Робо Робо
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Робо 2019 / Россия
6.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Робо»

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Наша рецензия

Митя Привалов (Даниил Муравьёв-Изотов) учится в школе с физико-математическим уклоном. Родителям-технарям, занимающимся уникальным многофункциональным роботом А-112 и мало уделяющим внимание ребёнку, невдомёк, что сын не хочет идти по их стопам и обладает тонкой душой и  увлекается рисованием.  Навести мосты семье поможет сам А-112, благополучно проваливший все испытания и сбежавший с полигона. Теперь он получил новое имя и нового друга — Митю. Но создатели робота ищут его, и…

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Алекс Поо 14 октября 2019, 13:27
Вроде как годнота. Сарик умеет удивлять, в последнее время у него все фильмы на уровне. Думаю и с "Робо" все выйдет круто
14 октября 2019, 13:27 Ответить
Виталий Ильин 22 октября 2019, 10:01
Ну вообще так интересно, ребенку точно понравится, я тоже скорее всего схожу
22 октября 2019, 10:01 Ответить
Дракон Яна 25 октября 2019, 16:29
Очень интересный фильм, жду не дождусь выхода в кинотеатрах, надеюсь и другим тоже будет интересна эта история))))
25 октября 2019, 16:29 Ответить
Mikhail Kokin 31 октября 2019, 19:02
Оценка
Хороший семейный Российский фильм!
31 октября 2019, 19:02 Ответить
Mikhail Kokin 1 ноября 2019, 12:46
Оценка
Конечно на фоне вышедшего в это же время в прокат "Терминатора" смотрится смешно (особенно музыка в финальной "разборке" содранная из Терминатора: Тада-та, тадам, там...). И ещё фильм получился немного "рафинированным"...
Но! Вообщем, хороший фильм для семейного просмотра.
1 ноября 2019, 12:46 Ответить
🦂💐🦂 🦂💖🦂 5 ноября 2019, 08:54
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 1 ноября 2019, 12:46
Как фильм? 🙄
5 ноября 2019, 08:54 Ответить
Слава Крулатов 8 ноября 2019, 11:14
Оценка
Вообще хорошая детская фантастическая сказка. Если все остальное уже пересмотрели, то на Робо можно сходить смело
8 ноября 2019, 11:14 Ответить
eddin 10 ноября 2019, 19:26
Оценка
Главное достоинство фильма (ну кроме учительницы математики Ольги Петровны) - это то, что у нас продолжают снимать семейные фильмы. До этого смотрели Домового, так очень понравилось. Что касается Робо, то минусов много, но в целом зачёт. Для дошкольников и школьников младших классов точно пойдет. Но попытка дотянуться до Электроника не удалась. А главный минус фильма - это Сергей Безруков в роли Робо.
10 ноября 2019, 19:26 Ответить
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