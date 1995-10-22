Menu
Poster of Two Bits
6.1 IMDb Rating: 6.1
Two Bits

Two Bits

Two Bits 18+
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1995
World premiere 22 October 1995
Release date
22 November 1995 Russia 12+
14 August 1996 France
22 November 1995 Kazakhstan
22 October 1995 USA
22 November 1995 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $26,282
Production Miramax, Arthur Cohn Productions, Capella Films
Also known as
Two Bits, Un día para recordar, 25 Cents, 25 Цента, A Day to Remember, Dan za seæanje, Dördlük, Dyo dekares, Egy nap a mozi, Genväg till himlen, Glasnik, Ikimuistoinen päivä, Instant de bonheur, Ketvirtis dolerio, Le porte-bonheur, Mig og min bedstefar, Pamiętny dzień, Por Duas Moedas, Poslední čtvrťák, Tengoku no yakusoku, Two Bits - vain muutaman lantin tähden, Um Dia para Relembrar, Un día muy especial, Un giorno da ricordare, Δύο δεκάρες, Два новчића, Четвертак, Ширек, 两毛五, 天国の約束
Director
James Foley
James Foley
Cast
Jerry Barone
Mary Elizabeth Mastrantonio
Al Pacino
Al Pacino
Andy Romano
6.1
6.1 IMDb
Quotes
Gitano Sabatoni Ohhh... you stopped wanting. Ahhh, not needing.
Gennaro What's the difference?
Gitano Sabatoni Hey, it's all the difference in the world. Your belly needs. Your heart wants. That's the difference.
