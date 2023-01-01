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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, 1983: актеры и роли
Merry Christmas Mr. Lawrence
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
1983 / Великобритания / Япония / Новая Зеландия
7.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нагиса Осима
Nagisa Oshima
В ролях
Дэвид Боуи
David Bowie
Том Конти
Tom Conti
Рюити Сакамото
Такеши Китано
Takeshi Kitano
Джек Томпсон
Jack Thompson
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