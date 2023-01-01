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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Киноафиша Фильмы Счастливого Рождества, мистер Лоуренс Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, 1983: актеры и роли
Merry Christmas Mr. Lawrence Счастливого Рождества, мистер Лоуренс 1983 / Великобритания / Япония / Новая Зеландия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нагиса Осима Nagisa Oshima
В ролях
Дэвид Боуи Дэвид Боуи David Bowie Том Конти Tom Conti Рюити Сакамото Такеши Китано Такеши Китано Takeshi Kitano Джек Томпсон Джек Томпсон Jack Thompson
Чебурашка
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