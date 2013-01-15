Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Нагиса Осима
Nagisa Oshima
Киноафиша
Персоны
Нагиса Осима
Нагиса Осима
Nagisa Oshima
Дата рождения
31 марта 1932
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
15 января 2013
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.5
Смертная казнь через повешение
(1968)
7.4
Мальчик
(1969)
7.2
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
(1983)
Фильмография Нагиса Осима
6.9
Табу
Gohatto
триллер, драма, исторический
1999, Япония / Франция / Великобритания
6
Макс, моя любовь
Max mon amour
комедия
1986, Франция / США
7.2
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Merry Christmas Mr. Lawrence
драма, военный
1983, Великобритания / Япония / Новая Зеландия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Империя страсти
Empire Of Passion
драма, ужасы
1978, Япония / Франция
6.7
Империя чувств
In The Realms Of Senses
ужасы, драма
1976, Япония / Франция
6.9
История, рассказанная после токийской войны
Tôkyô sensô sengo hiwa
драма
1970, Япония
7.4
Мальчик
Shônen
драма
1969, Япония
6.1
Дневник вора из Синдзюку
Shinjuku dorobô nikki
комедия, драма
1969, Япония
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить