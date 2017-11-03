«Женись на мне, чувак»: Рецензия Киноафиши

Когда жажда - ничто, а карьера - всё

Молодой человек Яссин из Марокко перебирается во Францию, чтобы стать архитектором и построить для семьи собственный дом. Ему выдают деньги, которые удалось скопить на образование, и кулон – в подарок девушке, которой достанется его сердце. Получив студенческую визу, Яссин много учится, параллельно влюбляется, но перед выпускным экзаменом совершает одну-единственную ошибку, лишающую его и будущего, и любимой. Парню приходится скрываться от властей, работать на стройке за гроши и искать ту, кто согласится на фиктивный брак. Встретив на встрече выпускников бывшую любовь и получив шанс на работу мечты, герой решается на крайние меры. Он договаривается со своим лучшим другом Фредом о фиктивной свадьбе. Парни женятся, и, вроде бы, все приходит в норму. Но есть масса побочных проблем: из Марокко приезжает мама, инспектор хочет вывести парней на чистую воду, из-за чего приходится соседку представить невестой Яссина, при этом герой все еще мечтает вернуть университетскую любовь Клэр.

Кадр из фильма «Женись на мне, чувак»

Основная ситуация в «Женись на мне, чувак» очень напоминает нашу картину «Гуляй, Вася» Романа Каримова, только все здесь перевернуто с ног на голову. Начало фильма отсылает зрителей к фильмам типа «Борат» и «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном и «Миссия: Неадекватна» с Николасом Кейджем. Восток и Европа вновь должны встретиться, и этот момент вряд ли кто-то скоро сможет забыть. Так было и с относительно недавней комедией «С вещами на вылет!». Главный дуэт это прямо Джим Керри и Джефф Дэниэлс из «Тупой и еще тупее тупого» - у них такие же прекрасные отношения друг с дружкой, правда, женщины им нравятся совсем разные. Юмор в картине «Женись на мне, чувак» - это нечто среднее между нашими «Залетчиками» Кирилла Кузина и немецкой комедией «Не/смотря ни на что» про парня, потерявшего зрение, но пытающегося работать официантом.

Кадр из фильма «Женись на мне, чувак»

Вся ситуация с фиктивным браком - современная версия «Вида на жительство» с Жераром Депардье и Энди Макдауэлл. А девушка-мечта главного героя похожа на французскую версию Гвинет Пэлтроу из «Любовь зла» братьев Фаррелли. Поход Яссина и Фреда в район геев и лесбиянок для закупки и соответствия стереотипам – «Красотка» Гарри Маршалла, только в мужской версии. Картина получилась очень музыкальной, без обязательного танца и разговора в кинотеатре под соответствующий саундтрек и здесь не смогли обойтись. В какой-то момент складывается ощущение, что герои ринутся в пляс и будут петь, прославляя свое кино и дружбу между Францией и Марокко, но создатели решили не доводить до такого. «Женись на мне, чувак» имеет еще и побочную сюжетную линию – школьный класс и учителя, одну из героинь истории. Они запоминаются, в-первую, очередь из-за дубляжа, куда прокатчики умудрились вставить и каминг-аут, наподобие случившего недавно с Кевином Спейси, и пару строчек из одного недавнего музыкального хита, который до сих пор звучит из каждого утюга.

Кадр из фильма «Женись на мне, чувак»

Комедия «Женись на мне, чувак» создана «бандой» кинематографистов, ответственных за дилогию «Superнянь» и «SuperАлиби». У нас таким занимаются юмористы из Comedy Club, а в Америке Сэт Роген с компанией - их объединяет необычное чувство юмора, желание радовать зрителей и совершенно свое восприятие как кино, так и тем, на которые они решаются, обычно жестких и откровенных. Но у ребят есть свои зрители, которые хорошо понимают, что их ждет в кино, и с удовольствием ходят на них и советуют друзьям. При этом у французских юмористов виден рост, они явно начинают лучше работать над сюжетами, юмор развивается, как и их кинематографические пристрастия.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Женись на мне, чувак»