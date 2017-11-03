«Женись на мне, чувак»: Рецензия Киноафиши
Молодой человек Яссин из Марокко перебирается во Францию, чтобы стать архитектором и построить для семьи собственный дом. Ему выдают деньги, которые удалось скопить на образование, и кулон – в подарок девушке, которой достанется его сердце. Получив студенческую визу, Яссин много учится, параллельно влюбляется, но перед выпускным экзаменом совершает одну-единственную ошибку, лишающую его и будущего, и любимой. Парню приходится скрываться от властей, работать на стройке за гроши и искать ту, кто согласится на фиктивный брак. Встретив на встрече выпускников бывшую любовь и получив шанс на работу мечты, герой решается на крайние меры. Он договаривается со своим лучшим другом Фредом о фиктивной свадьбе. Парни женятся, и, вроде бы, все приходит в норму. Но есть масса побочных проблем: из Марокко приезжает мама, инспектор хочет вывести парней на чистую воду, из-за чего приходится соседку представить невестой Яссина, при этом герой все еще мечтает вернуть университетскую любовь Клэр.
Основная ситуация в «Женись на мне, чувак» очень напоминает нашу картину «Гуляй, Вася» Романа Каримова, только все здесь перевернуто с ног на голову. Начало фильма отсылает зрителей к фильмам типа «Борат» и «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном и «Миссия: Неадекватна» с Николасом Кейджем. Восток и Европа вновь должны встретиться, и этот момент вряд ли кто-то скоро сможет забыть. Так было и с относительно недавней комедией «С вещами на вылет!». Главный дуэт это прямо Джим Керри и Джефф Дэниэлс из «Тупой и еще тупее тупого» - у них такие же прекрасные отношения друг с дружкой, правда, женщины им нравятся совсем разные. Юмор в картине «Женись на мне, чувак» - это нечто среднее между нашими «Залетчиками» Кирилла Кузина и немецкой комедией «Не/смотря ни на что» про парня, потерявшего зрение, но пытающегося работать официантом.
Вся ситуация с фиктивным браком - современная версия «Вида на жительство» с Жераром Депардье и Энди Макдауэлл. А девушка-мечта главного героя похожа на французскую версию Гвинет Пэлтроу из «Любовь зла» братьев Фаррелли. Поход Яссина и Фреда в район геев и лесбиянок для закупки и соответствия стереотипам – «Красотка» Гарри Маршалла, только в мужской версии. Картина получилась очень музыкальной, без обязательного танца и разговора в кинотеатре под соответствующий саундтрек и здесь не смогли обойтись. В какой-то момент складывается ощущение, что герои ринутся в пляс и будут петь, прославляя свое кино и дружбу между Францией и Марокко, но создатели решили не доводить до такого. «Женись на мне, чувак» имеет еще и побочную сюжетную линию – школьный класс и учителя, одну из героинь истории. Они запоминаются, в-первую, очередь из-за дубляжа, куда прокатчики умудрились вставить и каминг-аут, наподобие случившего недавно с Кевином Спейси, и пару строчек из одного недавнего музыкального хита, который до сих пор звучит из каждого утюга.
Комедия «Женись на мне, чувак» создана «бандой» кинематографистов, ответственных за дилогию «Superнянь» и «SuperАлиби». У нас таким занимаются юмористы из Comedy Club, а в Америке Сэт Роген с компанией - их объединяет необычное чувство юмора, желание радовать зрителей и совершенно свое восприятие как кино, так и тем, на которые они решаются, обычно жестких и откровенных. Но у ребят есть свои зрители, которые хорошо понимают, что их ждет в кино, и с удовольствием ходят на них и советуют друзьям. При этом у французских юмористов виден рост, они явно начинают лучше работать над сюжетами, юмор развивается, как и их кинематографические пристрастия.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 9 ноября 2017 года
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