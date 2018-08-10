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Спустя десять лет после выхода зажигательного мюзикла «Mamma MIA!», рассказывающего о том, как юная Софи в исполнении Аманды Сайфрид в преддверии свадьбы пытается выяснить, кто из трех мужчин, с которыми ее мать Донна (Мерил Стрип) провела незабываемое лето, является ее отцом, на экраны выходит продолжение. Долгожданным его назвать вряд ли получится, ведь, казалось бы, все главные хиты шведской группы ABBA уже спеты, вместо одного отца Софи обрела сразу троих, а каждый из героев…