Спустя десять лет после выхода зажигательного мюзикла «Mamma MIA!», рассказывающего о том, как юная Софи в исполнении Аманды Сайфрид в преддверии свадьбы пытается выяснить, кто из трех мужчин, с которыми ее мать Донна (Мерил Стрип) провела незабываемое лето, является ее отцом, на экраны выходит продолжение. Долгожданным его назвать вряд ли получится, ведь, казалось бы, все главные хиты шведской группы ABBA уже спеты, вместо одного отца Софи обрела сразу троих, а каждый из героев…
Признаюсь честно, если холодным ноябрьским вечером мне хочется хотя бы на час окунуться в лето, я пересматриваю «Mamma Mia». Видела его миллион раз, и каждый раз подпеваю и плачу, когда Мэрил Стрип поет «The Winner Takes It All». Поэтому премьеру второй части я пропустить просто не могла. Не ожидайте от меня непредвзятого отношения.
С момента выхода знаменитого приквела на экраны прошло 10 лет. Мы видим главных персонажей, какой стала их жизнь. Всех, кроме Донны, чью недавнюю смерть горько переживают все друзья. В ее честь Софи реставрирует старый отель и готовится к большому открытию. Все идет не по плану, самые важные гости не могут вырваться на далекий остров, и все усугубляется большой ссорой. Скай принимает предложение о работе в Нью-Йорке. Но не стоит забывать, что у Софи целых три отца, которые знают, как нужно правильно танцевать диско.
Хотя главное не то, что происходит сейчас. Ключевой все таки остается история того, как Донна в молодости решилась уехать на невероятной красоты остров и остаться там навсегда. Ну и то, как у Софи оказалось три отца, это вы помните. В воспоминаниях героев о молодой Донне с лучезарной улыбкой и в брюках-клеш она всегда поет и никогда не унывает. Dancing Queen.
Но причем тут сюжет? Сюжет абсолютно не имеет отношения до тех пор, пока на него ложатся тексты группы ABBA. Здесь будут старые добрые хиты, от которых просто невозможно усидеть в кресле, а также неожиданные композиции. Не новые, но хорошо забытые старые. И клеш. И золотые сапоги на платформе. Все в самых лучший традициях. Я вышла после просмотра фильма пританцовывая и с намертво заевшей «Super Trouper», которая будет мучать меня неделю, если не больше.
Главное, что получилось у Ола Паркера, погрузить зрителя в лето под звуки музыки. Это получилось на все 100 - не хочется, чтобы этот праздник заканчивался. К тому же все знакомые лица будут петь и синхронно танцевать на причале. Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгард абсолютно не изменились, отлично выглядят в смешных нарядах. Конечно, сложнее всего пришлось Лили Джеймс, которая исполнила роль Донны в молодости. Ей нужно было постараться, потому что все будут ее сравнивать с Мэрил Стрип, а это самая высокая планка. Мне показалось, что она отлично справилась: озорная, с огоньком в глазах, она была открыта миру и верила, что впереди ее ждет что-то невероятно прекрасное.
Этот фильм, как возвращение старых добрых друзей, по которым жутко соскучился. И кстати о старых, когда заметите фотошоп на лице Шер не осуждайте, помните, ей 72! А поет она все таки потрясающе.
Этот совсем другой- он более душевный и моментами душещипательный, местами философский, больше грусти, песен больше лирических.. поэтому первое впечатление может показаться, что вторая часть слабее.. Любимые актеры постарели.. это усиливает щемящее чувство времени и светлой грусти..
Сюжет действительно слабее.. Но для этой музыки он и не нужен. Сюжет здесь- это всего лишь тонкая нить, необходимая лишь для того, чтобы на неё нанизать драгоценные бриллианты и жемчуга- гениальную музыку и тексты- прекрасные настолько, что не перестают восхищать и ласкать слух, удивляя, насколько они не только устаревают, но и звучат в этом фильме по-новому: в них заложены другие смыслы и глубина, о которых прежде ты и не задумывался, несмотря на давнюю любовь ко всем этим песням (эпизоды, когда Сэм посвящает строки из «SOS» ушедшей Донне «..when You gone..”; когда Софи поёт о ребёнке «I’m waiting for You»; совершенно потрясающе, до комка в горле звучит диалог Софи и возникающего образа Донны «My Love, My Life»)
Молодые исполнители порадовали: красивые, приятно посмотреть, особенно харизматична Лили Джеймс, способная собой заполнить любые пробелы сценария. Но мне не хватило в кадре «старушек» -верных подруг Донны! Те недолгие минуты, когда на экране были героини Барански и Уолтерс- это всё же лучшие кадры фильма, когда хочется смеяться, когда юмор и праздник возвращаются) А вот Шер мне ну никак не нужна была здесь..
Но самое главное в фильме- это конечно же великая Музыка Бенни и , как выясняется, незаурядные тексты Бьорна! Музыка, которая каждый раз звучит по-разному, но всегда заряжает и восхищает; музыка, гениальнее которой не рождалось со времён Моцарта) Поэтому те, кто ее любят и чувствуют, полюбят и прочувствуют и этот фильм!)
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