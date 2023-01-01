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Mamma Mia 2 Mamma Mia 2
Киноафиша Фильмы Mamma Mia 2 Mamma Mia 2, 2018: актеры и роли
Мамма MIA!: Here We Go Again! Mamma Mia 2 2018 / США
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Mamma Mia 2, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ол Паркер Ол Паркер Ol Parker
В ролях
Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Лили Джеймс Лили Джеймс Lily James Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Кристин Барански Кристин Барански Christine Baranski Джереми Ирвин Джереми Ирвин Jeremy Irvine Шер Шер Cher
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