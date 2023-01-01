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Mamma Mia 2
Mamma Mia 2, 2018: актеры и роли
Мамма MIA!: Here We Go Again!
Mamma Mia 2
2018 / США
Трейлер
7.7
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Mamma Mia 2, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ол Паркер
Ol Parker
В ролях
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Колин Ферт
Colin Firth
Лили Джеймс
Lily James
Энди Гарсия
Andy Garcia
Доминик Купер
Dominic Cooper
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Джули Уолтерс
Julie Walters
Кристин Барански
Christine Baranski
Джереми Ирвин
Jeremy Irvine
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