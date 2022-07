1 When I Kissed the Teacher Лили Джеймс, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Селия Имри / Björn Ulvaeus 3:02

2 I Wonder (Departure) Лили Джеймс, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies / Stig Anderson 4:29

3 One of Us Amanda Seyfried, Dominic Cooper / Björn Ulvaeus 3:45

4 Waterloo Hugh Skinner, Лили Джеймс / Andersson 2:49

5 Why Did It Have To Be Me? Josh Dylan, Лили Джеймс, Hugh Skinner / Björn Ulvaeus 3:18

6 I Have a Dream Лили Джеймс / Björn Ulvaeus 4:24

7 Kisses of Fire Panos Mouzourakis, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies / Björn Ulvaeus 2:30

8 Andante, Andante Лили Джеймс / Björn Ulvaeus 4:00

9 The Name of the Game Лили Джеймс / Stig Anderson 4:46

10 Knowing Me, Knowing You Jeremy Irvine, Лили Джеймс, Пирс Броснан, Amanda Seyfried / Stig Anderson 3:45

11 Angel Eyes Кристин Барански, Джули Уолтерс, Amanda Seyfried / Björn Ulvaeus 4:11

12 Mamma Mia Лили Джеймс, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies / Ulvaeus 2:40

13 Dancing Queen Колин Фёрт, Стеллан Скарсгорд, Amanda Seyfried, Кристин Барански, Джули Уолтерс, Пирс Броснан / Ulvaeus 3:41

14 I've Been Waiting For You Amanda Seyfried, Кристин Барански, Джули Уолтерс / Stig Anderson 3:17

15 Fernando Cher, Энди Гарсиа / Stig Anderson 3:59

16 My Love, My Life Amanda Seyfried, Лили Джеймс, Мэрил Стрип / Stig Anderson 3:49

17 Super Trouper Cher, Мэрил Стрип, Кристин Барански, Джули Уолтерс, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгорд, Энди Гарсиа, Amanda Seyfried, Dominic Cooper / Björn Ulvaeus 3:51