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Борг/Макинрой Борг/Макинрой
Киноафиша Фильмы Борг/Макинрой Отзывы о фильме «Борг/Макинрой»
Borg/McEnroe Борг/Макинрой 2017 / Швеция / Дания / Финляндия
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Борг/Макинрой»

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Двадцатичетырехлетний швед Бьерн Борг (Сверрир Гуднасон) готовится войти в историю спорта и выиграть пятый кубок Уимблдона или феерично опозориться перед журналистами и фанатами, узнающими звезду тенниса не только в белых шортиках на корте, но и на улице. Напряжение колоссальное, у Борга сдают нервы, тренер (Стеллан Скарсгард) и подружка (Тува Новотны) теряют контроль над скандинавским гладиатором. Последней, кстати, не так интересен исход турнира, как предстоящее бракосочетание. Но если Борг…

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Дмитрий Шилов 4 октября 2017, 23:26
Джентльмен и бунтарь
Я люблю спортивные драмы в кино со времен своего детства. "Рокки" навсегда останется эталоном фильма о противостоянии в спорте и вере в себя. Сегодня посмотрел фильм "Борг/Макинрой", который стартует 5 октября в кино. На мой взгляд, это один из лучших фильмов о спорте за последние лет 5. Сюжет основан на реальном теннисном матче Уимблдона в 1980году.

Противостояние 4-х кратного чемпиона Борга против новичка Макинроя. Успешный, выдержанный красавец-швед Борг, любимец женщин и публики в исполнении Сверрира Гуднассона. Против него Макинрой- нервный и скандальный американец, которого ненавидит публика, но который всеми способами идет к победе, в исполнении Шайя Лабафа. Тандем актёров просто великолепен, и они очень походи на своих прототипов.
Джентельмен против бунтаря.

Знаете, со времён гладиаторов по сути мало что изменилось. Та же арена, та же толпа зрителей и поединок. Только вместо песка- газон, а вместо мечей- ракетки. Я скажу честно, что давно не видел, чтобы зрительный зал затаив дыхание так переживал за героев. Фильм держит в напряжении до последних минут.

Рекомендую всем любителям спортивных драм и просто хороших фильмов. И да, не ищите в сети, чем закончился матч. Так будет гораздо интереснее. Концовка просто шикарная. 9 из 10. Отличное кино в своём жанре.
4 октября 2017, 23:26 Ответить
krystal_tk 5 октября 2017, 22:29
Оценка
Отличная драма о противостоянии двух характеров. Фильм потрясающе атмосферный.
5 октября 2017, 22:29 Ответить
Светлана 10 октября 2017, 11:53
Оценка
"Борг/Макинрой", пожалуй, один из самых недооцененных проектов 2017 г. Наконец спортивная драма из банальной картины с достижением своих целей и преодолении препятствий превращается в чуткую драму, где раскрываются характеры и состояния главных героев. Мы видим на первый взгляд абсолютно разных людей, которые борются со своими страхами, на пути к легендарным свершениям.
10 октября 2017, 11:53 Ответить
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