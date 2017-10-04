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Двадцатичетырехлетний швед Бьерн Борг (Сверрир Гуднасон) готовится войти в историю спорта и выиграть пятый кубок Уимблдона или феерично опозориться перед журналистами и фанатами, узнающими звезду тенниса не только в белых шортиках на корте, но и на улице. Напряжение колоссальное, у Борга сдают нервы, тренер (Стеллан Скарсгард) и подружка (Тува Новотны) теряют контроль над скандинавским гладиатором. Последней, кстати, не так интересен исход турнира, как предстоящее бракосочетание. Но если Борг…