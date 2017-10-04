Двадцатичетырехлетний швед Бьерн Борг (Сверрир Гуднасон) готовится войти в историю спорта и выиграть пятый кубок Уимблдона или феерично опозориться перед журналистами и фанатами, узнающими звезду тенниса не только в белых шортиках на корте, но и на улице. Напряжение колоссальное, у Борга сдают нервы, тренер (Стеллан Скарсгард) и подружка (Тува Новотны) теряют контроль над скандинавским гладиатором. Последней, кстати, не так интересен исход турнира, как предстоящее бракосочетание. Но если Борг…
Я люблю спортивные драмы в кино со времен своего детства. "Рокки" навсегда останется эталоном фильма о противостоянии в спорте и вере в себя. Сегодня посмотрел фильм "Борг/Макинрой", который стартует 5 октября в кино. На мой взгляд, это один из лучших фильмов о спорте за последние лет 5. Сюжет основан на реальном теннисном матче Уимблдона в 1980году.
Противостояние 4-х кратного чемпиона Борга против новичка Макинроя. Успешный, выдержанный красавец-швед Борг, любимец женщин и публики в исполнении Сверрира Гуднассона. Против него Макинрой- нервный и скандальный американец, которого ненавидит публика, но который всеми способами идет к победе, в исполнении Шайя Лабафа. Тандем актёров просто великолепен, и они очень походи на своих прототипов.
Джентельмен против бунтаря.
Знаете, со времён гладиаторов по сути мало что изменилось. Та же арена, та же толпа зрителей и поединок. Только вместо песка- газон, а вместо мечей- ракетки. Я скажу честно, что давно не видел, чтобы зрительный зал затаив дыхание так переживал за героев. Фильм держит в напряжении до последних минут.
Рекомендую всем любителям спортивных драм и просто хороших фильмов. И да, не ищите в сети, чем закончился матч. Так будет гораздо интереснее. Концовка просто шикарная. 9 из 10. Отличное кино в своём жанре.
Авторизация по e-mail