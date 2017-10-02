«Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши

Убить Гюнтера так и не удалось

Наёмный убийца Гюнтер — настоящая легенда. Он идеально выполняет все заказы, никогда не промахивается, но главное — никто даже не знает, как он выглядит. За все годы профессиональной деятельности он ни разу не попал даже в объектив камеры, как будто умеет менять лица. Киллер по имени Блейк собирает целую команду своих друзей, чтобы убить Гюнтера и официально стать лучшим наёмным убийцей в мире. Чтобы задокументировать это, он нанимает съёмочную группу, которая будет следить за событиями. Но, похоже, Гюнтер предвидел все их шаги.

Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Известный комедийный телеактёр Таран Киллэм действительно собрал команду товарищей по ремеслу, не забыв про свою жену Коби Смолдерс, пригласил для раскрутки Арнольда Шварценеггера и выпустил фильм «Убить Гюнтера». К сожалению, этот опыт в очередной раз подтверждает, что неплохой актёр далеко не всегда может стать хорошим режиссёром. Или, по крайней мере, не сразу. Затравка у фильма весьма энергичная и остроумная, сразу дающая понять, что ни на какую серьёзность картина не претендует — это откровенная комедия, пародирующая сразу несколько популярных клише. В первую очередь шутят над псевдодокументальными съёмками. Когда-то они обрели популярность благодаря «Ведьме из Блэр», а после перекочевали и в фантастику («Район номер 9»), и в комедии («Реальные упыри»), и в криминальный экшен («Открытые окна»). Да и сама команда, которую собирают для охоты на Гюнтера, — набор гротескных стереотипов. Дочка известного киллера, за которой по пятам следует отец, специалист по ядам, пытающийся бросаться колбами с отравой, убийца с бионической рукой с вечно садящимися батарейками, ботаник-хакер, неуклюжий подрывник и пара киллеров из России.

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Но очень быстро возникает странное ощущение затянутости самой идеи. И это при том, что картина длится всего полтора часа. Но, к сожалению, задумки и остроумия не хватает даже на это время. Идея весёлых и нелепых киллеров отлично подошла бы для небольшой комедийной зарисовки минут на 30-40 максимум. А для полнометражного фильма всё развивается слишком однообразно: команда выслеживает Гюнтера, уже готова его поймать, но он снова их опережает. Плюс появляющийся постоянно отец киллерши (первые два раза это даже смешно), плюс неумелость убийц, стереотипность русской пары наёмников и многое другое. Всё это слишком быстро наскучивает.

Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Но совершенно понятно, что будет основной причиной, побуждающей людей смотреть «Убить Гюнтера», — наличие Арнольда Шварценеггера на постерах. Любовь к боевикам восьмидесятых-девяностых и их главным героям заставляет зрителей делать огромные скидки качеству новых фильмов с их участием. Но появления Шварценеггера на экране придется ждать очень долго, можно даже сказать, что он выйдет только под занавес. И, кстати, главная «интрига» фильма — личность Гюнтера с самого начала становится «секретом Полишинеля», Арнольд указан в этой роли во всех источниках, а чуть ли не половина его участия в сюжете уже показана в трейлере. Лично его всё-таки хочется похвалить, но не за актёрское мастерство и не за яркость роли, на это просто не хватило его экранного времени, а хотя бы за самоиронию, которая не свойственна многим актёрам, игравшим когда-то «крутых парней».

Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Возможно, что его армия поклонников оценит и этот фильм, ведь есть же те, кто простил ему даже «Терминатор: Генезис», хотя есть сомнение, что даже они похвалят его новую причёску и красные очки. Да и Тарана Киллэма, который снял и спродюсировал этот фильм, написал сценарий и сам же сыграл главную роль, в США любят достаточно сильно. Вообще, Киллэм больше полюбился публике как участник различных скетчей в телешоу вроде Saturday Night Live. Похоже, что в данном случае он поставил своей целью выпустить скетч длиной в полтора часа. И поэтому, возможно, единственный шанс получить какие-то приятные ощущения от просмотра «Убить Гюнтера» — относиться к нему не как к полноценному фильму или даже пародии, а как к простому набору забавных гэгов. Можно даже смотреть его в два-три приёма за завтраком с перерывом в пару дней, чтобы шутки немного забылись, а сюжет не успевал надоедать. Но тратить на просмотр картины сразу полтора часа вряд ли будет обоснованным.

Алексей Хромов