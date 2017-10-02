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Киноафиша Рецензии «Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши

«Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши

2 октября 2017 00:00
«Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши
Убить Гюнтера так и не удалось

Наёмный убийца Гюнтер — настоящая легенда. Он идеально выполняет все заказы, никогда не промахивается, но главное — никто даже не знает, как он выглядит. За все годы профессиональной деятельности он ни разу не попал даже в объектив камеры, как будто умеет менять лица. Киллер по имени Блейк собирает целую команду своих друзей, чтобы убить Гюнтера и официально стать лучшим наёмным убийцей в мире. Чтобы задокументировать это, он нанимает съёмочную группу, которая будет следить за событиями. Но, похоже, Гюнтер предвидел все их шаги.

«Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Известный комедийный телеактёр Таран Киллэм действительно собрал команду товарищей по ремеслу, не забыв про свою жену Коби Смолдерс, пригласил для раскрутки Арнольда Шварценеггера и выпустил фильм «Убить Гюнтера». К сожалению, этот опыт в очередной раз подтверждает, что неплохой актёр далеко не всегда может стать хорошим режиссёром. Или, по крайней мере, не сразу. Затравка у фильма весьма энергичная и остроумная, сразу дающая понять, что ни на какую серьёзность картина не претендует — это откровенная комедия, пародирующая сразу несколько популярных клише. В первую очередь шутят над псевдодокументальными съёмками. Когда-то они обрели популярность благодаря «Ведьме из Блэр», а после перекочевали и в фантастику («Район номер 9»), и в комедии («Реальные упыри»), и в криминальный экшен («Открытые окна»). Да и сама команда, которую собирают для охоты на Гюнтера, — набор гротескных стереотипов. Дочка известного киллера, за которой по пятам следует отец, специалист по ядам, пытающийся бросаться колбами с отравой, убийца с бионической рукой с вечно садящимися батарейками, ботаник-хакер, неуклюжий подрывник и пара киллеров из России.

«Убить Гюнтера»: Рецензия Киноафиши
Название

Но очень быстро возникает странное ощущение затянутости самой идеи. И это при том, что картина длится всего полтора часа. Но, к сожалению, задумки и остроумия не хватает даже на это время. Идея весёлых и нелепых киллеров отлично подошла бы для небольшой комедийной зарисовки минут на 30-40 максимум. А для полнометражного фильма всё развивается слишком однообразно: команда выслеживает Гюнтера, уже готова его поймать, но он снова их опережает. Плюс появляющийся постоянно отец киллерши (первые два раза это даже смешно), плюс неумелость убийц, стереотипность русской пары наёмников и многое другое. Всё это слишком быстро наскучивает.

Кадр из фильма «Убить Гюнтера»
Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Но совершенно понятно, что будет основной причиной, побуждающей людей смотреть «Убить Гюнтера», — наличие Арнольда Шварценеггера на постерах. Любовь к боевикам восьмидесятых-девяностых и их главным героям заставляет зрителей делать огромные скидки качеству новых фильмов с их участием. Но появления Шварценеггера на экране придется ждать очень долго, можно даже сказать, что он выйдет только под занавес. И, кстати, главная «интрига» фильма — личность Гюнтера с самого начала становится «секретом Полишинеля», Арнольд указан в этой роли во всех источниках, а чуть ли не половина его участия в сюжете уже показана в трейлере. Лично его всё-таки хочется похвалить, но не за актёрское мастерство и не за яркость роли, на это просто не хватило его экранного времени, а хотя бы за самоиронию, которая не свойственна многим актёрам, игравшим когда-то «крутых парней».

Кадр из фильма «Убить Гюнтера»
Кадр из фильма «Убить Гюнтера»

Возможно, что его армия поклонников оценит и этот фильм, ведь есть же те, кто простил ему даже «Терминатор: Генезис», хотя есть сомнение, что даже они похвалят его новую причёску и красные очки. Да и Тарана Киллэма, который снял и спродюсировал этот фильм, написал сценарий и сам же сыграл главную роль, в США любят достаточно сильно. Вообще, Киллэм больше полюбился публике как участник различных скетчей в телешоу вроде Saturday Night Live. Похоже, что в данном случае он поставил своей целью выпустить скетч длиной в полтора часа. И поэтому, возможно, единственный шанс получить какие-то приятные ощущения от просмотра «Убить Гюнтера» — относиться к нему не как к полноценному фильму или даже пародии, а как к простому набору забавных гэгов. Можно даже смотреть его в два-три приёма за завтраком с перерывом в пару дней, чтобы шутки немного забылись, а сюжет не успевал надоедать. Но тратить на просмотр картины сразу полтора часа вряд ли будет обоснованным.

Алексей Хромов

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