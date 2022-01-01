Мой маленький друг, 1951

Конрад, сын овдовевшего инженера, против воли своего отца, повсюду ищет кандидатку в роли новой мамы. В кафе он встречает певицу Тею Морено, которая понравилась ему так сильно, что он пригласил ее к себе домой. Девушке понравился мальчик, а вскоре и его папа. Но она скрывала, что является знаменитой оперной певицей, и когда это выяснилось, Конрад сильно разозлился. Тея уходит из дома мальчика и отца. Но Конрад сожалеет о своем поведении и отправляется на оперный концерт, чтобы вернуть свою «новую маму».