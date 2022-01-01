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Мой маленький друг
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Das Herz einer Frau

Мой маленький друг, 1951

1951 / Австрия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Конрад, сын овдовевшего инженера, против воли своего отца, повсюду ищет кандидатку в роли новой мамы. В кафе он встречает певицу Тею Морено, которая понравилась ему так сильно, что он пригласил ее к себе домой. Девушке понравился мальчик, а вскоре и его папа. Но она скрывала, что является знаменитой оперной певицей, и когда это выяснилось, Конрад сильно разозлился. Тея уходит из дома мальчика и отца. Но Конрад сожалеет о своем поведении и отправляется на оперный концерт, чтобы вернуть свою «новую маму».

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 17 августа 1951
Режиссер
Георг Якоби
Георг Якоби
В ролях
Марианна Шенауэр
Стефан Скодлер
Курти Баумгартнер
Хелла Ферстль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой маленький друг 1 постер
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