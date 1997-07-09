Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
31 мая 1920
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
9 июля 1997
Место рождения
Вена, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Любимец Вены
(1954)
6.2
Дон Жуан
(1955)
6.1
Мой маленький друг
(1951)
Фильмография Марианна Шенауэр
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мюзикл
Семейный
Год
Все
1955
1954
1953
1951
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.3
Дон Жуан
Don Giovanni
мюзикл
1955, Австрия
6.3
Любимец Вены
Komödiant von Wien, Der
биография, драма
1954, Австрия
4.5
Ночь в Венеции
Eine Nacht in Venedig
мюзикл, комедия, драма
1953, Австрия
6.1
Мой маленький друг
Das Herz einer Frau
драма, семейный, мюзикл
1951, Австрия
