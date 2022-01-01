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Георг Якоби
Георг Якоби
Georg Jacoby
О персоне
Фильмография
Георг Якоби
Georg Jacoby
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Дата рождения
23 июля 1883
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
21 февраля 1964
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Георг Якоби
Режиссер. Родился 23 июля 1883 года. Майнц, Германия.
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Фильмография Георг Якоби
Королева чардаша
мюзикл, мелодрама
1951, ФРГ
5.0
Мой маленький друг
драма, семейный, мюзикл
1951, Австрия
6.0
Дитя Дуная
мюзикл
1950, Австрия
4.0
Девушка моей мечты
комедия, мюзикл
1944, Германия
7.0
Однажды майской ночью
комедия
1938, Германия
6.0
Гаспароне
комедия, мюзикл
1937, Германия
6.0
Дорогая, ты едешь со мной
мелодрама
1937, Германия
6.0
Нищий студент
мюзикл
1936, Германия
4.0
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