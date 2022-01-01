Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь

Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»

«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас

Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев

В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось

Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России

Вот почему Галкин так и не стал народным артистом

Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"

Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь