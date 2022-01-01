Девушка моей мечты, 1944

Темпераментная и обворожительная «звезда» варьете Юлия решает отдохнуть от поклонников и славы. Но директор театра не разделяет стремления популярной актрисы к уединению — он «категорически против»!

Зная об этом, любимица публики решает бежать «в отпуск» тайком, и в результате директорских козней и нелепых случайностей оказывается в пути без денег, документов и билета.

Строгие контролеры «звезду» театра не узнали, и Юлия среди ночи осталась одна на глухом полустанке. В отчаянии девушка из мечты постучалась в первый попавшийся дом. Она искала только участия, а нашла любовь…