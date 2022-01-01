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Девушка моей мечты
Киноафиша Фильмы Девушка моей мечты
Frau meiner Träume, Die

Девушка моей мечты, 1944

1944 / Германия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Темпераментная и обворожительная «звезда» варьете Юлия решает отдохнуть от поклонников и славы. Но директор театра не разделяет стремления популярной актрисы к уединению — он «категорически против»!

Зная об этом, любимица публики решает бежать «в отпуск» тайком, и в результате директорских козней и нелепых случайностей оказывается в пути без денег, документов и билета.

Строгие контролеры «звезду» театра не узнали, и Юлия среди ночи осталась одна на глухом полустанке. В отчаянии девушка из мечты постучалась в первый попавшийся дом. Она искала только участия, а нашла любовь…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1944
Премьера в мире 25 августа 1944
Возраст 12+
Режиссер
Георг Якоби
Георг Якоби
В ролях
Грете Вайзер
Инге Дрексел
Марика Рекк
Вольфганг Лукши
Вальтер Мюллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка моей мечты 2 постера
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