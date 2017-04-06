Oscar Shorts 2017. Анимация, 2017

«Песочник» (Piper)
Алан Барилларо, США, 2016; 6 минут
Маленький песочник совсем недавно вылупился из яйца и еще не научился добывать себе пищу. Но строгая мама-птица приучает малыша к самостоятельности – и птенец отправляется за добычей, наперекор океанским волнам – чтобы справиться со страхом. И найти не только еду, но и друзей.
Лауреат премии «Оскар»-2017 – подлинная жемчужина компании Pixar, дебют Алана Барилло, работавшего над «Приключениями Флика», «Корпорацией монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейкой» и «Храброй сердцем»: такая школа не подведет!
«Грушевый сидр и сигареты» (Pear Cider and Cigarettes)
Роберт Вэлли, Канада – Великобритания, 2016; 35 минут
Эта рождественская открытка пришла не по почте – её подбросили Робу на порог дома. И начиналась она совсем не с поздравления: «Привет, Роб! Если ты это читаешь, значит, я мертв». Открытку написал Текно, парень, который мог умереть не один раз – в автокатастрофах, драках или от цирроза печени. Мятущийся, склонный к разрушению тип, в жизни которого хватало моментов, про которые можно сказать: «Это стало началом всех бед». Вор. Алкоголик. Лучший друг.
Драма в стиле нуар, суровый и стильный комикс о настоящей дружбе. Настроением и мрачым колоритом он напоминает шедевральную анимационную фантастику «Помутнение», главный герой которой был срисован с Киану Ривза. У персонажей «Грушевого сидра» звездных прототипов нет, наблюдать за их похождениями не менее интересно.
«Слепая Вайша» (Blind Vaysha)
Теодор Ушев, Канада, 2016; 8 минут
Сказка о необычной девочке, смотревшей на мир разными глазами. И дело не в том, что один был карим, а другой – зеленым, а в том, что левый глаз Вайши видел только прошлое, а правый – только будущее. И ни один человек в мире – ни знахарки с их экстрактом синего чертополоха и желчным пузырем канюка, ни женихи с их любовью – не могли исцелить Вайшу...
Режиссер Теодор Ушев экранизирует поучительную болгарскую притчу, посыл которой красив, прост и полезен. Зачем замыкаться в башне из сладких грёз о прошлом? К чему дрожать перед войнами будущего? Живите сегодняшним днем, и всё будет хорошо.
«Время взаймы» (Borrowed Time)
Эндрю Коутс, Лу Хаму-Лхадж, США, 2015; 7 минут
Самый меланхоличный вестерн на свете. Пожилой шериф приезжает в скалистые горы детства и живо вспоминает то, о чём всю жизнь мечтал забыть...
Саундтрек к этому кукольному мультфильму написал двукратный обладатель премии «Оскар», легендарный Густаво Сантаолалья, автор музыки к «Горбатой горе», «В дороге» и всем фильмам Алехандро Гонсалеса Иньярриту от «Суки-любви» до «Бьютифул». Печальные риффы мексиканского музыканта отлично подошли истории о тяжести бытия и надежде, которая выводит из любых тупиков.
«Жемчужина» (Pearl)
Патрик Осборн, США, 2016; 6 минут
Старая диктофонная запись, случайно найденная в машине, запускает фейерверк воспоминаний – о бродячей американской жизни, тепле близких людей и дорожной музыке.
Маленький мюзикл – в нем всего-то одна песня, но под неё успевает пролететь вся человеческая жизнь.
«Астерия» (Asteria)
Александр Арпентье, Матье Бланшис, Лола Гранд, Тристан Ламарка, Тома Лемаль, Жан-Шарль Люссо, Франция, 2016; 5 минут
Кровавая схватка за то, чтобы быть первыми на Новой Луне! Земные астронавты Маркус и Ной уже готовы установить флаг, но появляются неожиданные конкуренты – маленькие, зеленые и даже не человечки, а зубастые инопланетные уродцы. Кто станет реальным победителем в межгалактическом конфликте?
Разухабистая сатира молодых французских мультипликаторов, наточившая зубки на американскую заносчивость и имперские замашки.
«Линейная история» (Once Upon a Line)
Алисья Джасина, США, 2016; 7 минут
Повседневность – это рутина: дом – работа, работа – дом. Но иногда соблазнительное цоканье каблучков и пышные волосы красивой незнакомки нарушают черно-белое однообразие – и начинается цветная жизнь вдвоем. Вот только долго ли будет радовать и она?
Смешная графическая анимация о тихих достоинствах каждого буднего дня.
«Голова исчезает» (The Head Vanishes)
Франк Дион, Канада – Франция, 2016; 9 минут
«А голову ты дома не забыл?» – кто из нас не слышал такого от несдержанных школьных учительниц? Для героини этого мультфильма, пожилой дамы на пути к морю, забыть голову за столиком в кафе – привычное дело. Потому что ей привычнее носить голову подмышкой, а не на плечах. Что произойдет, если эта часть тела вдруго проявит характер и сбежит от хозяйки?
Романтический сюрреализм канадца Франка Диона, автора нашумевшего в франкофонном мире мультфильма «Эдмон был ослом». За всеми метаморфозами он прячет нежно сентиментальные «дочки-матери», способные расстрогать даже самую холодную голову.
Короткометражные анимационные фильмы, номинированные на премию Oscar в 2017 году.