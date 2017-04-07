«Oscar Shorts 2017. Анимация»: Рецензия Киноафиши

Коротко о главном

«Oscar Shorts 2017. Анимация» это увлекательная подборка из восьми короткометражных анимационных картин, среди которых пять были в шорт-листе на «Оскаре», а три в лонг-листе.

Короткий метр - это сложный вид искусства, в котором за маленький период времени нужно показать такую глубину, которую не всегда удается раскрыть даже полнометражным картинам. Художественные достоинства короткометражек зачастую превосходят своих «старших братьев», и нельзя списать это на чудо, поскольку многие из них создаются столько же, сколько и полнометражные картины, а то и дольше. Поскольку хронометраж очень мал, порой авторы умудряются каждой секундой своей короткой картины бить в самую цель и заставлять обычные детали дополнять историю. В этой подборке оказались очень взрослые и отчасти тяжелые мультфильмы. Они говорят на серьезные темы, они реалистичны, им не чужда философия и они способны преподать вам жизненно важные уроки за какие-то несколько минут.

Кадр из мультфильма «Песочник»

Нет неверной дороги домой

Открывает марафон короткометражек - «Жемчужина», история про взаимоотношения отца и дочери. Это роуд-муви, длиною всего в 5 минут, показывает как Сара пройдет путь от маленького ребенка до взрослой женщины, ловко расставляя акценты на все переходные периоды любого человека. Простая рисовка не делает простым сам мультфильм. Даже такого хронометража достаточно, чтобы показать зрителям целую жизнь простых людей, чьи перемены всегда сопровождались особым талисманом семьи - хетчебеком, который стал их домом. На протяжении всего мультфильма, играет восхитительная песня, написанная специально для «Жемчужины» - «There’s no wrong way home», мотив который еще долго будет играть в голове.

Примечательно, что это первый в истории Американской Киноакадемии VR-номинант. «Жемчужина» нарисована в 360-градусном формате в рамках проекта Google Spotlight Story. Для ощущения близости к персонажам, зритель может посмотреть его на YouTube или через VR-гарнитуру, прокручивая изображения и ощущая себя в том мире. Но посмотрев эту короткометражку на большом экране, вы все равно ничего не потеряете. Сама суть истории понятна и близка без каких-либо наворотов.

Кадр из мультфильма «Жемчужина»

Тихая драма одного человека

«Время взаймы» это грустный вестерн, повествующий о мальчике, который не смог спасти отца от гибели. Он вырос и стал шерифом точно как отец, но печать тоски и самообвинений намертво отметилась на его лице. Уже будучи взрослым мужчиной, он приходит на место смерти отца и вспоминает тот роковой день. Эта картина учит тому, что трагедии в нашей жизни можно пережить, а за прошлые ошибки себя нужно простить.

«Время взаймы» творили сотрудники Pixar в течении 6 лет, в свободное от работы времени. Видимо, этого времени у них было действительно мало, потому что учитывая 6 летний период создания, в мультике много непонятных моментов. Например, почему за несколько десятков лет ничего не изменилось? Не убрали скелет лошади, часы не нашел кто-то другой и так далее. Но ко всем этим мелочам придираются лишь те, кто не проникся самой историей. Тут все-таки нужно отпустить своего внутреннего перфекциониста погулять и приготовиться прочувствовать главного героя и его ощущения, возможно, сопоставить с собой. Тогда вам раскроется тема утраты близкого человека и тема времени, которое мы тоже теряем, когда мыслями находимся в прошлом.

Кадр из мультфильма «Время взаймы»

О Техно

«Грушевый сидр и сигареты» это очень стильная анимация в комиксном стиле. В короткометражке рассказывается о парне по имени Техно, а точнее о том, как он сгорал в течении своей жизни. Закадровый очень крутой мужской голос рассказывает как популярен был Техно, затем о том как он себя гробил и, наконец, стал злоупотреблять алкоголем, убив свою печень. Казалось бы, прекрасная антиреклама алкоголя, но в отличии от «Времени взаймы», эта короткометражка не оставляет ощущения печали. В главной роли тут все-таки не печень и даже не Техно, а настоящая дружба.

Эта история тянет на целый игровой фильм, а ее умудрились показать штрихами в анимации, за короткое время. Неспешно повествуя, нас заинтересовывают с каждой минутой все больше. И хотя она идет больше получаса, в то время как остальные анимации в этой подборке идут менее чем 10 минут, эта разница практически не ощутима. Мой личный фаворит в этой подборке. «Грушевый сидр и сигареты» по-хорошему странен, самобытен и точно незабываем.

Кадр из мультфильма «Грушевый сидр и сигареты»

Гениальность в простоте

«Линейная история» вошла только в лонг-лист на «Оскаре», но действительно заслуживает место в марафоне анимационных короткометражек. Эта история о мужчине, чей мир был черно-белым. Однажды он встречает женщину и тут появляется новый цвет - розовый. Однако, как это часто бывает, женщина слишком агрессивно меняет жизнь своего мужчины, поэтому розовый в итоге заполоняет собой все вокруг, лишая главного героя собственных красок. Совершенно простой рисовкой и увлекательной абстракцией, короткометражка говорит на серьезные темы взаимоотношения полов, а также учит тому, что радость это не то, что мы получаем в награду или над чем должны трудиться. Зачастую, радость это что-то совершенно простое, что просто нужно увидеть и впустить в свою жизнь.

Кадр из мультфильма «Линейная история»

Зеленый и карий

«Слепая Вайша», пожалуй, самый атмосферный и магический мультфильм в этом марафоне. Он о девушке по имени Вайша, которая левым глазом видела только прошлое, а правым только будущее. Всего за несколько минут нам красочно рисуют всевозможные проблемы человека, который не способен жить настоящим. Не нужно быть вундеркиндом, чтобы понять к чему клонит автор. Да, нельзя быть счастливым, когда ты не в состоянии быть «здесь и сейчас». Но закадровый голос, на всякий случай, заканчивает свое повествование, ломая четвертую стену и призывая зрителя поучаствовать, что делает мульт отчасти интерактивным. И ощущение, будто создатель «Слепой Вайши» разговаривает именно с тобой, достигает своего апогея в момент просьбы закрыть глаза поочередно. Даже если вы множество раз слышали, что нужно жить настоящим, но у вас не получалось, возможно, именно после этого мультфильма, вы это действительно осознаете эту истину.

Кадр из мультфильма «Слепая Вайша»

А голову ты не забыла?

«Голова исчезает» это иллюстрация про людей, которые все-таки забывали свою голову. В центре сюжета милая старушка, которой очень нужно к океану, ибо это ее личная традиция. Ей не нравится дама, которая называет ее мамой, она постоянно должна беспокоиться о том, чтобы обе ее части были вместе и ни одна не забылась. На самом деле довольно простой рисунок, в котором люди смахивают на деревянные фигурки, рыбный сюрреализм, юмор и легкость главного персонажа, все равно не дают обмануться и подумать, будто это веселенькая история. Ощущение после этой короткометражки такое, словно на один день стал тенью человека с болезнью Альцгеймера. Голова исчезает и оставляет вместо себя эффект грусти и безысходности.

Кадр из мультфильма «Голова исчезает»

Космический гольф

Неоднозначный мультфильм, который является самым слабым в этой подборке, на мой взгляд. Двое космонавтов прибывают на новую Луну, чтобы стать там первыми жителями и начать развивать колонию людей, но их уже опередили какие-то инопланетяне, по поведению смахивающие на знаменитых миньонов. Борьба и все действо происходят молниеносно, оставляя к финалу мысль - «что это было?». И если вы далеки от политики, то это всё, что готов вам предложить мультфильм. Копая глубже, можно найти в межгалактических битвах аллюзию на политические и мировые конфликты. Кто-то завоевывает планеты, а для кого-то весь космос это дом родной. Но всегда запоминаются те чудеса киноиндустрии, которые цепляют тебя, а не за которые цепляешься ты сам, чтобы убедиться в наличии смысла.

Кадр из мультфильма «Астерия»

И побеждает…

«Песочник» тут как вишенка на торте, завершает прекрасную подборку короткого метра и является победителем на «Оскаре 2017». Это самая милая и красивая короткометражная картина о птенчике, которому, как и любому из нас, однажды пришлось повзрослеть и выйти в большой страшный мир. Конечно, первая волна накрыла его с головой и вселила ужас, но научившись чему-то у других жителей мира, преодолев свой страх и приняв уроки жизни, он смог стать частью этого пугающего мира.

Cнова Pixar, а значит качество. Поведение птиц и моря, перья, дуновение ветерка, звуки - всё проработано до мелочей. И сложно выбрать среди номинантов победителя, потому что среди них все картины серьезные, а мудрости никому не занимать. Поэтому победа «Песочника», возможно, состоит из трех составляющих. Во-первых, у него самая приятная для глаз картинка. Во-вторых, тут двойной реализм - веришь и в реалистичность птичек, и в то, что бесстрашие спасет мир. Ну а в-третьих, киноакадемики все-таки простые люди, которых можно подкупить на умилительной почве. Уверяю вас, вы тоже не устоите перед этим птенчиком.

Бариева Лилия

В российском прокате с 6 апреля 2017 года

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