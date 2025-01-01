Танцевальный коллектив «Девичья весна» возвращается с зарубежных гастролей. Не успели девушки распаковать чемоданы, как снова отправились в путь – на сей раз по Волге-матушке. Бесконечные разъезды ансамбля расстраивают их преданного зрителя Володю Макеева. Парень не пропускает ни одного выступления «Девичьей весны», а виной тому участница коллектива, неприступная красавица Галина Соболева. Чтобы быть ближе к прекрасной танцовщице, парень устраивается поваром на теплоход, который повезет «Девичью весну» на гастроли.
Хореографический ансамбль «Девичья весна» отправляется на гастроли по Волжским городам. Влюблённый в солистку ансамбля Галину, оптик Володя не смог попасть в число пассажиров теплохода, на котором отплывали артисты: по случаю спецрейса билеты на теплоход не продавались.
И тогда Володя устраивается помощником повара на камбуз (единственное вакантное место на судне). Много приключений выпало на долю нового работника питания.
Женский коллектив камбуза принял его с удовольствием, а красавица Настя даже немного влюбилась в молодого человека, вызвав ревность Гали…
|14 мая 1960
|СССР