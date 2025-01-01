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Киноафиша Фильмы Девичья весна

Девичья весна

Devichya vesna 18+
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О фильме

Танцевальный коллектив «Девичья весна» возвращается с зарубежных гастролей. Не успели девушки распаковать чемоданы, как снова отправились в путь – на сей раз по Волге-матушке. Бесконечные разъезды ансамбля расстраивают их преданного зрителя Володю Макеева. Парень не пропускает ни одного выступления «Девичьей весны», а виной тому участница коллектива, неприступная красавица Галина Соболева. Чтобы быть ближе к прекрасной танцовщице, парень устраивается поваром на теплоход, который повезет «Девичью весну» на гастроли.

  • Участие в съемках фильма принимали участницы всемирно известного танцевального ансамбля «Березка». 
  • Теплоход, на котором разворачиваются основные события картины, идет по Волге. В кадре можно полюбоваться видами городов, вдоль берегов которых проплывает судно. 
  • Роль главной героини, Галины Соболевой, исполнила руководитель и балетмейстер ансамбля «Березка» Мира Кольцова. Единственная роль в кино стала для танцовщицы судьбоносной – на съемках она встретила своего мужа, музыканта Леонида Смирнова.  
  • Режиссерами фильма стали Генрих Оганесян и Вениамин Дорман. Среди других их совместных работ – «Говорит спутник» (1959), «Три рассказа Чехова» (1959), «Ванька» (1959).

Хореографический ансамбль «Девичья весна» отправляется на гастроли по Волжским городам. Влюблённый в солистку ансамбля Галину, оптик Володя не смог попасть в число пассажиров теплохода, на котором отплывали артисты: по случаю спецрейса билеты на теплоход не продавались.

И тогда Володя устраивается помощником повара на камбуз (единственное вакантное место на судне). Много приключений выпало на долю нового работника питания.

Женский коллектив камбуза принял его с удовольствием, а красавица Настя даже немного влюбилась в молодого человека, вызвав ревность Гали…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 14 мая 1960
Дата выхода
14 мая 1960 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Devichya vesna, La primavera de las doncellas, Lányok tavasza, Mädchenfrühling, Springtime on the Volga, Tańcząca wiosna, Triandafylla tou Mai, Tyttöjen laiva, Девичья весна
Режиссер
Вениамин Дорман
Генрих Оганисян
В ролях
Мира Кольцова
Лев Барашков
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Алексей Ванин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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