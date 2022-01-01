Матрос Чижик, 1955

Получив ранение во время учений, матрос Чижик направляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана — молодая красивая женщина — очень жестоко обращается с денщиком, постоянно унижает его, считая холопом. Единственная отрада в жизни матроса — общение с маленьким барчуком Шурой, добрым, справедливым и чутким мальчиком.



Однажды, не выдержав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать. Останавливает его лишь непредвиденное обстоятельство: тяжелейшее воспаление легких у ребенка. Неусыпной нянькой, ни на минуту не покидая Шуру, сидит Чижик у его постели, буквально сражаясь со смертью.