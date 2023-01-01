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Вечеринка
Вечеринка, 2017: актеры и роли
The Party
Вечеринка
2017 / Великобритания / США
Трейлер
7.3
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27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Вечеринка, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Салли Поттер
Sally Potter
В ролях
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Черри Джонс
Cherry Jones
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Тимоти Сполл
Timothy Spall
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