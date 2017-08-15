Всякая лягушка хвалит своё болото. Правда, если оно вдруг не выросло посреди дремучей Ирландии, и его не назвали Дублином. Вот Джон Карни и не хвалит, — уже на протяжение более десяти лет, — но смотрит на родные земли с некоторым сочувствием и тоской. И вся его печаль оказалась настолько большой, настолько громкой, что о ней прослышали не только на берегах матери-Англии, но и во всём мире. Да ещё и номинировали на «Золотой глобус» за столь искусную нелюбовь. Так страдать…
В прошлом году не получил огласки в российском прокате фильм Синг Стрит (Sing Street, 2106, Джон Карни), музыкальная драма в лучших традициях ирландского кино. Действия фильма происходят в Дублине в 1980-х годах, когда в стране был в расцвет экономического кризиса. Семья Конора ради экономии переводит его их частной школы в государственную, где царит свой порядок. После приличного учебного заведения, в котором он получал хорошие знания и все вели себя тихо, в этой церковной школе постоянные драки, запугивания и никто не обращает внимания на тему урока. Родители Конора находятся на грани развода, а старший брат не может найти нормальную работу. Когда столько проблем навалилось на плечи молодого человека, он не находит лучшего выхода, чем влюбиться в красивую, он недоступную ему девушку. Чтобы познакомиться с ней, Конор не смог придумать ничего лучше, чем пригласить стать моделью в клипе его рок-группы. Поскольку никакой группы у него не было, в срочном порядке пришлось её собирать. И ребята пришли к успеху, начали писать свои песни и выступать. Самое главное в этом фильме, конечно, рок-музыка. Здесь звучат The Cure, Duran Duran, A-HA, The Clash, Hall & Oates, The Jam как в исполнении ребят, так и играют из всех приемников и виниловых пластинок. От старшего брата Конор узнает о том, что такое рок-н-ролл, почему он так важен и что женщина никогда не полюбит мужика, который слушает Фила Колиза. Так что вся атмосфера фильма пропитана бунтарским духом. Часто для погодных фильмов главных героев немного осовременивают - то есть их одежда и макияж делается в стиле времени, но при этом так, чтобы это не выглядело шокирующе и можно было повторить и пойти на вечеринку в наше время. Но в этом фильме сохранили все, как должно быть: огромные стрелки и яркие тени главной героини и главного героя, одежда и зачесанные волосы.
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