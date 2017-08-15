Наша рецензия

Всякая лягушка хвалит своё болото. Правда, если оно вдруг не выросло посреди дремучей Ирландии, и его не назвали Дублином. Вот Джон Карни и не хвалит, — уже на протяжение более десяти лет, — но смотрит на родные земли с некоторым сочувствием и тоской. И вся его печаль оказалась настолько большой, настолько громкой, что о ней прослышали не только на берегах матери-Англии, но и во всём мире. Да ещё и номинировали на «Золотой глобус» за столь искусную нелюбовь. Так страдать…