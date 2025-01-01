[первые слова]

Заставка Флоренция, 1935 год.

Заставка Романтическая связь художественно настроенного английского сообщества с Флоренцией вскоре омрачилось тучами войны.

Заставка Но пока солнце всё ещё светит над площадями и статуями, а диктатор Муссолини — джентльмен, который заставляет поезда ходить по расписанию.

Конни Рейнор Извините, вы консул?

Британский консул Да.

Конни Рейнор Конни Рейнор, «Морнинг Пост». Мне очень интересно, что Его Величество Консул во Флоренции думает обо всём этом?

Британский консул Не думаю, что вашим читателям будет интересно наше маленькое торжество.