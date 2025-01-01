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Киноафиша Фильмы Чай с Муссолини Цитаты из фильма Чай с Муссолини

Цитаты из фильма Чай с Муссолини

Lady Hester Немцы и итальянцы не могли от нас избавиться. Абсолютно нет никаких причин сдаваться шотландцам.
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Lady Hester Посмотрите-ка. О, посмотрите! Посмотрите на это нелепое американское уродство, которое они дали ребёнку. Как их там называют? Кникербокерские великолепия. О! Удивительно. Они умудряются даже мороженое опошлить.
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Elsa Morganthal Strauss-Armistan Почему ты мне помогаешь? Ты всегда меня ненавидела.
Lady Hester Потому что мы — создания из двух разных миров, ты и я. Потому что я тебя презирала. И ты смеялась надо мной и над Скорпионами. И потому что, несмотря на всё это, ты была очень добра к нам и хранила это в секрете. И потому что мы обе были очень глупыми женщинами. Мы обе доверяли мужчинам, которые оказались подл##ми.
Elsa Morganthal Strauss-Armistan Витторио.
Lady Hester И Муссолини.
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Lady Hester Американцы просто не понимают, что такое пикник!
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Mary Wallace Сеньор Гуарньери, в этом мире нет незаконнорожденных детей; есть только незаконные родители!
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[во время побега Эльзы]
Elsa Morganthal Strauss-Armistan Ты хочешь от меня избавиться?
Lady Hester Абсолютно.
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Georgie Rockwell Лучше я расскажу тебе про девчонок!
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Lady Hester Арабелла, ты можешь любить искусство, но искусство отнюдь не отвечает взаимностью.
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Georgie Rockwell Хестер, Хестер, давай, держи голову выше.
Lady Hester Это типично по-американски. Избегать проблем и заставлять других держать голову выше.
Georgie Rockwell Давай, никогда не знаешь. Возможно, я присоединюсь к тебе раньше, чем ты думаешь.
Lady Hester Это должно меня утешить?
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Elsa Morganthal Strauss-Armistan Если бы я тогда не была рядом с тобой, тебя бы сейчас здесь не было.
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Lady Hester Лука, это правда?
Luca Да, леди Хестер.
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Giulia Meyer Я Джулия Майер, подруга миссис Морганталл.
Lady Hester О, боже. Мне так жаль.
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[первые слова]
Заставка Флоренция, 1935 год.
Заставка Романтическая связь художественно настроенного английского сообщества с Флоренцией вскоре омрачилось тучами войны.
Заставка Но пока солнце всё ещё светит над площадями и статуями, а диктатор Муссолини — джентльмен, который заставляет поезда ходить по расписанию.
Конни Рейнор Извините, вы консул?
Британский консул Да.
Конни Рейнор Конни Рейнор, «Морнинг Пост». Мне очень интересно, что Его Величество Консул во Флоренции думает обо всём этом?
Британский консул Не думаю, что вашим читателям будет интересно наше маленькое торжество.
Конни Рейнор О, им интересно. С тех пор как пришёл Муссолини, Италия стала для них неиссякаемым источником.
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Elsa Morganthal Strauss-Armistan О, Хестер, я тебя и не заметила.
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Lady Hester Я бы купалась в этом, чтобы отметить её отъезд!
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British Consul Мы живём в эпоху великих диктаторов.
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Lady Hester Американцы. Они даже мороженое могут опошлить.
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